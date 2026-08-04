Σε πεδίο οξείας αντιπαράθεσης μετατράπηκε το σχολικό συγκρότημα στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Κατσιμίδη στη Θεσσαλονίκη, καθώς η προσπάθεια μετεστέγασης του 1ου Ειδικού Δημοτικού και Νηπιαγωγείου στο κτίριο της πρώην Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η συγκατοίκησή του με το 28ο Δημοτικό Σχολείο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν συνεργεία ξεκίνησαν εργασίες στον προαύλιο χώρο, με τους γονείς να καταγγέλλουν την ανέγερση διαχωριστικού τοιχίου χωρίς αναρτημένη άδεια στο Διαύγεια ή επίσημη ενημέρωση. Η παρέμβαση της Αστυνομίας την Παρασκευή οδήγησε σε προσωρινή διακοπή των εργασιών λόγω της διαδικασίας του αυτοφώρου, ωστόσο τα συνεργεία επέστρεψαν το Σάββατο, προχωρώντας σε διαγραμμίσεις, διάνοιξη οπών στην άσφαλτο για υποστηλώματα και τοποθέτηση κάδου οικοδομικών μπαζών.

Οι γονείς του 28ου Δημοτικού εκφράζουν την έντονη εναντίωσή τους στον φυσικό διαχωρισμό της αυλής, τονίζοντας ότι η ανέγερση τοίχου ανάμεσα στα παιδιά της γενικής και της ειδικής αγωγής είναι απαράδεκτη κοινωνικά, ψυχολογικά και παιδαγωγικά.

Παράλληλα, με επιστολή τους προς τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, αναδεικνύουν σοβαρά ζητήματα ασφαλείας και υποδομών, όπως η οριακή αναλογία αύλειου χώρου (μόλις 2,5 τ.μ. ανά μαθητή), τα προβλήματα προσβασιμότητας για ασθενοφόρα και η σχεδιαζόμενη τοποθέτηση απλού αναβατορίου αντί για ασανσέρ. Παρά την προσδοκία για άμεση διαδικτυακή συνάντηση με τον δήμαρχο, η Δημοτική Αρχή αναέβαλε τη συνομιλία για μεταγενέστερη δια ζώσης συνάντηση, εξέλιξη που τροφοδότησε φόβους στους γονείς για τακτική κωλυσιεργείας και δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων.

Στην επιστολή τους, οι γονείς αποκαλύπτουν επίσης την απουσία παιδοψυχιατρικών ή ειδικών μελετών που να δικαιολογούν τον διαχωρισμό, σημειώνοντας ότι η μόνη αιτιολογία που επικαλέστηκαν οι αρμόδιοι διευθυντές ήταν η ανάγκη ελέγχου και ασφάλειας των μαθητών του ειδικού σχολείου.

Επιπλέον, επισημαίνουν ότι από το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει εκδοθεί ακόμα το σχετικό κτιριολογικό πρόγραμμα, ενώ τονίζουν ότι η λύση της συστέγασης με τοιχίο δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Χρήστος Τζελέπης, υποστηρίζει ότι οι αρχικές εργασίες αφορούσαν την κατασκευή βάσης για εξωτερικές βρύσες και όχι τοιχίο, ενώ υπογραμμίζει ότι η απομάκρυνση του 1ου Ειδικού Σχολείου από το ακατάλληλο κτίριο της οδού Καραϊσκάκη αποτελεί επιτακτική ανάγκη δεκαετιών, διαβεβαιώνοντας πως όλες οι παρεμβάσεις θα γίνουν νόμιμα.

Στον αντίποδα, η Ένωση Γονέων 4ου Διαμερίσματος καταγγέλλει τον Δήμο για προχειρότητα, ανυπαρξία ολοκληρωμένου σχεδιασμού και επιβολή εκβιαστικών λύσεων, ζητώντας την άμεση διακοπή των εργασιών διαχωρισμού και την ανέγερση νέου, σύγχρονου σχολικού κτιρίου.

Πηγή: parallaxi