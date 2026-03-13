Ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του τις πρώτες ώρες της Παρασκευής στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, σε ένα επεισόδιο που αρχικά έλαβε τα χαρακτηριστικά οπαδικής βίας, ωστόσο όσο προχωρά η έρευνα τόσο περισσότερο διαφαίνεται ότι η αλήθεια μπορεί να είναι πολύ πιο σκοτεινή.

Στη γωνία Αργοναυτών και Παπαδημητρίου, λίγο πριν τις 22:30, τρία άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά έστησαν καρτέρι στον νεαρό, ο οποίος ήταν κάτοικος της γειτονιάς, τον ακινητοποίησαν και τον μαχαίρωσαν πισώπλατα μπροστά στα μάτια γειτόνων. Το θύμα υπέστη βαριά τραύματα στον θώρακα και τον πνεύμονα.

Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο της ΕΡΤ από τη στιγμή της θανατηφόρας συμπλοκής: