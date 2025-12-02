Ο φόβος και ο τρόμος στη Νέα Σμύρνη είχε γίνει 21χρονος διαρρήκτης, ο οποίος υπό την απειλή μαχαιριού και φορώντας κράνος, ώστε να είναι δυσδιάκριτα τα χαρακτηριστικά του και να μην αναγνωρίζεται εύκολα, απειλούσε και λήστευε ανήλικα παιδιά. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, ότι έσπερνε τον πανικό, καθώς έμπαινε σε στενά, τρέχοντας με μοτοσικλέτες, τις οποίες είχε κλέψει.

Μάλιστα την προηγούμενη ημέρα της σύλληψής του και συγκεκριμένα το βράδυ της Κυριακής (16/11), ο κατηγορούμενος, κατευθυνόμενος προς την περιοχή της Νέας Σμύρνης με δίκυκλο, το οποίο είχε κλέψει προηγουμένως από την περιοχή της Δάφνης, αφαίρεσε από νεαρό τον οποίο απείλησε με μαχαίρι, χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο.

Τη Δευτέρα (1/12), οργανώθηκε επιχείρηση, κατά την διάρκεια της οποίας άνδρες της ΟΠΚΕ, εισέβαλαν στο σπίτι του και κατάφεραν τελικά να τον συλλάβουν.

Δείτε το βίντεο από τη δράση του, την ώρα που προσπαθεί να παραβιάσει την πόρτα του σπιτιού για να διαπράξει ληστεία

Άναυδους άφησε τους αστυνομικούς, όταν την ώρα που τον συνελάμβαναν και του πέρναγαν χειροπέδες, φέρεται να τους είπε:

«Μπορώ να πάω στις φυλακές της Χίου, γιατί εκεί κάνω γυμναστική;»

Από την διεξαγωγή της έρευνας, προέκυψε ότι ο 21χρονος ήταν ήδη γνωστός στις Αστυνομικές Αρχές, αφού στο παρελθόν, συμμετείχε σε σπείρα που έκλεβε καταστήματα, σπάζοντας βιτρίνες με καπάκια από φρεάτια, ενώ από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, έχει ταυτοποιηθεί η συμμετοχή του σε ακόμα έξι περιπτώσεις ληστειών και κλοπών σε Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν, προστατευτικό κράνος και ρουχισμός που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του, για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, για διακεκριμένες κλοπές και ληστείες, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο.

Οι αστυνομικοί είχαν επιχειρήσει να τον ακινητοποιήσουν ακόμα δύο φορές, όμως κάθε φορά ο νεαρός τους ξέφευγε χάρη στην ταχύτητά του. Μάλιστα, είχε δηλώσει προκλητικά: «Εμένα δεν θα με πιάσετε ποτέ, έχω φτερά στα πόδια».

Γι’ αυτό το λόγο τον αποκαλούσαν «Γιουσέιν Μπολτ».