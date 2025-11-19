Νεαρός άνδρας από τη Λάρισα κατήγγειλε τον 50χρονο σύντροφο ότι τον απείλησε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τους.

Ο 21χρονος ήταν σε σχέση με τον 50χρονο, η οποία τον τελευταίο καιρό δεν πήγαινε καλά και ο 50χρονος φέρεται να τον εκβίασε πως θα του προξενήσει κακό δημοσιοποιώντας «προσωπικό βιντεοσκοπημένο υλικό» από στιγμές της σχέσης τους, σε περίπτωση που δεν υπάκουε στις απαιτήσεις του.

Η υπόθεση αυτή ερευνάται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, καθώς οι δύο άνδρες θεωρούνται σύντροφοι. Η δικογραφία έχει ήδη σχηματιστεί από τις αρχές, αφού ο νεαρός άνδρας υπέβαλε μήνυση στον 50χρονο σύντροφό του.

Ωστόσο, η έρευνα συνεχίζεται ώστε να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες και η σοβαρότητα των καταγγελλόμενων πράξεων.

Πηγή: OnLarissa