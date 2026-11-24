Με σοβαρές τροποποιήσεις στις αστικές και θαλάσσιες συγκοινωνίες θα βρεθούν αντιμέτωποι οι πολίτες την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, εξαιτίας της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ. Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν εργαζόμενοι τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, επηρεάζοντας άμεσα τη λειτουργία βασικών υποδομών.

Συγκεκριμένα, περιορισμένο θα είναι το ωράριο λειτουργίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ, ενώ στάσεις εργασίας θα πραγματοποιήσει ο Προαστιακός. Παράλληλα, τα πλοία θα παραμείνουν αγκυροβολημένα, τα νοσοκομεία θα εξυπηρετούν μόνο έκτακτα περιστατικά, ενώ αντίθετα, κανονικά θα εκτελεστούν τα δρομολόγια λεωφορείων, τρόλεϊ και αεροπλάνων.

Το ωράριο σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ στην Αθήνα

Λόγω των στάσεων εργασίας των εργαζομένων στα μέσα σταθερής τροχιάς, οι γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό αποκλειστικά από τις 09:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα. Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο θα κινούνται και οι συρμοί του Μετρό από και προς το «Ελ. Βενιζέλος», με τα τελευταία δρομολόγια να αναχωρούν λίγο πριν από τις 17:00.

Βάσει της επίσημης ανακοίνωσης της ΣΤΑΣΥ, οι τελευταίες αναχωρήσεις διαμορφώνονται αναλυτικά ως εξής:

Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ): Οι πύλες των σταθμών ανοίγουν στις 09:00. Οι τελευταίοι συρμοί ξεκινούν από Κηφισιά και Πειραιά στις 17:35. Από το Μοναστηράκι οι τελευταίες διελεύσεις είναι στις 17:51 (προς Κηφισιά) και στις 18:09 (προς Πειραιά), από την Ομόνοια στις 17:54 και 18:07 αντίστοιχα, ενώ από την Αττική στις 17:59 (προς Κηφισιά) και στις 18:02 (προς Πειραιά).

Γραμμές 2 & 3 του Μετρό: Μετά το άνοιγμα στις 09:00, οι τελευταίοι συρμοί από το Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις φεύγουν στις 18:00. Από Ανθούπολη προς Ελληνικό το τελευταίο δρομολόγιο είναι στις 17:47 και στην αντίθετη κατεύθυνση στις 17:44. Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 17:36 και αντίστροφα στις 17:43. Για το Αεροδρόμιο, ο τελευταίος συρμός από Δημοτικό Θέατρο αναχωρεί στις 16:54, ενώ από το Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:58.

Τραμ (Γραμμή 6): Από Σύνταγμα προς Πικροδάφνη τα δρομολόγια ξεκινούν στις 10:04 και ολοκληρώνονται στις 17:08. Από Πικροδάφνη προς Σύνταγμα το πρώτο τραμ φεύγει στις 09:15 και το τελευταίο στις 16:18, ενώ προς Νέο Κόσμο η τελευταία αναχώρηση είναι στις 16:34.

Τραμ (Γραμμή 7): Από Ασκληπιείο Βούλας προς Ακτή Ποσειδώνος τα δρομολόγια εκτελούνται από τις 09:31 έως τις 16:07 (τελευταίο προς ΣΕΦ στις 16:31). Από Ακτή Ποσειδώνος προς Ασκληπιείο Βούλας ξεκινούν στις 10:05 και σταματούν στις 16:41 (προς 2η Αγίου Κοσμά στις 17:12). Από ΣΕΦ προς Ασκληπιείο Βούλας το πρώτο δρομολόγιο είναι στις 09:51.

Τι θα γίνει με Προαστιακό, λεωφορεία και πτήσεις

Στον Προαστιακό σιδηρόδρομο της Αθήνας (άξονας Πειραιάς – Αεροδρόμιο – Κιάτο – Χαλκίδα), οι μηχανοδηγοί της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης προχωρούν σε δύο στάσεις εργασίας: από τις 04:00 έως τις 08:00 και από τις 20:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Αναμένεται η επίσημη ενημέρωση της Hellenic Train για τις ακριβείς ακυρώσεις, ενώ τα υπεραστικά τρένα αναμένεται να κινηθούν χωρίς προβλήματα, καθώς δεν έχει δηλωθεί συμμετοχή. Οι μηχανοδηγοί διεκδικούν αυξήσεις μισθών, συλλογικές συμβάσεις, προσλήψεις προσωπικού και ενίσχυση της ασφάλειας, καλώντας στη συγκέντρωση της πλατείας Κλαυθμώνος (10:30), έχοντας ωστόσο διαθέσει το προβλεπόμενο προσωπικό ασφαλείας.

Στον αντίποδα, κανονικά θα κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Χωρίς καμία τροποποίηση θα πραγματοποιηθούν και όλες οι πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια, μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που έκρινε παράνομη την 24ωρη απεργία της ΟΣΥΠΑ, κάνοντας δεκτή την προσφυγή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση θα μείνει η χώρα από τις 00:01 έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, λόγω της 24ωρης απεργίας ναυτεργατικών σωματείων (ΠΕΜΕΝ, «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΝΕΝ και Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών). Τα αιτήματά τους εστιάζουν σε αυξήσεις αποδοχών κατά 12%, ενιαία συλλογική σύμβαση εργασίας και αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας, με κινητοποιήσεις στα λιμάνια της Αττικής και στα πλοία της Αδριατικής. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνήσουν με τις εταιρείες ή τα λιμεναρχεία για την επαναπροώθησή τους.

Η εικόνα στις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης

Στη συμπρωτεύουσα, τα αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ και τα περιαστικά ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης – Σερρών θα λειτουργήσουν κανονικά. Ωστόσο, στο Μετρό Θεσσαλονίκης, κατόπιν αστυνομικής εντολής λόγω των πορειών, από τις 09:00 το πρωί θα κλείσουν οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας» και «Σιντριβάνι», με τους συρμούς να διέρχονται από αυτούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Νοσοκομεία και σχολεία: Πώς θα λειτουργήσουν

Η ΑΔΕΔΥ, με τη στήριξη των ομοσπονδιών ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ, διεκδικεί την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μέτρα κατά της ακρίβειας και ενίσχυση του δημόσιου τομέα. Για τον λόγο αυτό, τα δημόσια νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και το ΕΚΑΒ θα εξυπηρετούν το κοινό με προσωπικό ασφαλείας (μόνο επείγοντα περιστατικά).

Στον χώρο της εκπαίδευσης, η συμμετοχή της ΟΛΜΕ (με αιτήματα για μόνιμους διορισμούς, αυξήσεις και κάλυψη κενών) ενδέχεται να προκαλέσει κενά στο ωρολόγιο πρόγραμμα, χωρίς όμως τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά. Ταυτόχρονα, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας έχει απευθύνει κάλεσμα για μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια.

Ο χάρτης των απεργιακών συγκεντρώσεων

Περισσότερες από 60 πόλεις σε όλη την επικράτεια θα φιλοξενήσουν απεργιακές συγκεντρώσεις. Στην Αθήνα τα ραντεβού έχουν δοθεί στις 10:30 στα Προπύλαια και στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Το πρόγραμμα των συγκεντρώσεων στην περιφέρεια διαμορφώνεται ως εξής:

10:00: Πειραιάς (Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου), Ηράκλειο (Πλατεία Ελευθερίας), Ιωάννινα (Εργατικό Κέντρο), Χανιά (Δημοτική Αγορά).

10:30: Πάτρα (Εργατικό Κέντρο), Λάρισα (Κεντρική Πλατεία), Βόλος (Πλατεία Ελευθερίας), Καλαμάτα (Πεζόδρομος Αριστομένους).