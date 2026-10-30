Σε 24ωρη απεργία βρίσκονται από τα μεσάνυχτα οι λιμενεργάτες και οι εργαζόμενοι στα λιμάνια της χώρας, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Δράσης Λιμενεργατών και Εργαζομένων στα Λιμάνια, με κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις να έχουν προγραμματιστεί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Οι ελληνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις συμμετέχουν στη διεθνή κινητοποίηση, η οποία πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε 113 λιμάνια, 21 χώρες και πέντε ηπείρους, δίνοντας στην απεργία διεθνή χαρακτήρα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται αφενός τα εργασιακά αιτήματα των εργαζομένων στα λιμάνια και αφετέρου η αντίθεσή τους στη μεταφορά φορτίων και στη διεκπεραίωση αποστολών που συνδέονται με εμπόλεμες περιοχές.

Ποια λιμάνια επηρεάζονται

Η απεργιακή κινητοποίηση αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τη λειτουργία σημαντικών λιμανιών σε ολόκληρη τη χώρα.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας και της Ελευσίνας, καθώς και η πορθμειακή σύνδεση Ρίου – Αντιρρίου.

Παράλληλα, συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί τόσο σε μεγάλες λιμενικές εγκαταστάσεις όσο και σε κεντρικά σημεία πόλεων, με τη συμμετοχή εργατικών σωματείων και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Οι συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Στην Αττική, η κεντρική συγκέντρωση στον Πειραιά έχει προγραμματιστεί για τις 10:00 το πρωί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Στην Ελευσίνα, η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 στην πλατεία Ηρώων, ενώ στο Λαύριο έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 19:00 στο λιμάνι.

Στην Πάτρα έχουν ανακοινωθεί δύο συγκεντρώσεις στον Νότιο Λιμένα, στις 10:00 το πρωί και στις 19:00 το απόγευμα.

Στην Ηγουμενίτσα, οι εργαζόμενοι θα συγκεντρωθούν στις 11:30 στην είσοδο του λιμανιού εξωτερικού.

Στη Θεσσαλονίκη, το ραντεβού έχει δοθεί για τις 19:30 στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ στον Βόλο η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 στην πύλη του λιμανιού, μπροστά από το Τελωνείο.

Στην Άρτα, η κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για τις 17:00 στην παλιά γέφυρα, ενώ στην Κέρκυρα οι συγκεντρωμένοι θα βρεθούν στις 19:00 στην είσοδο του λιμανιού.

Στην Κρήτη έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις σε τρεις πόλεις. Στο Ηράκλειο η συγκέντρωση θα γίνει στις 18:30 στην πλατεία Ελευθερίας, στο Ρέθυμνο στις 18:00 έξω από το Δημαρχείο και στα Χανιά στις 18:00 στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς.

Τέλος, στη Χαλκίδα η συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 19:00 στην παλιά γέφυρα.

Εργασιακά αιτήματα και αποστολές σε εμπόλεμες ζώνες

Πέρα από τα ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες εργασίας και τα δικαιώματα των λιμενεργατών, κεντρικό σημείο της διεθνούς κινητοποίησης αποτελεί η στάση των εργαζομένων απέναντι στη διακίνηση φορτίων προς εμπόλεμες περιοχές.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που συμμετέχουν στη δράση εκφράζουν την αντίθεσή τους στη χρησιμοποίηση των λιμανιών για αποστολές που σχετίζονται με πολεμικές επιχειρήσεις, εντάσσοντας το συγκεκριμένο αίτημα στο πλαίσιο της διεθνούς ημέρας δράσης.

Η ταυτόχρονη πραγματοποίηση κινητοποιήσεων σε δεκάδες χώρες αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία λιμανιών και στη διακίνηση φορτίων, με τις κατά τόπους επιπτώσεις να εξαρτώνται από τη συμμετοχή στην 24ωρη απεργία.