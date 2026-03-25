Με 21 κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό ξεκίνησε ο εορτασμός των εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου στην Αθήνα.

Ο πρώτος κανονιοβολισμός έγινε στις 6:21 το πρωί από το πυροβολείο του Λυκαβηττού, ενώ ακολούθησαν ακόμη 20, σύμφωνα με το καθιερωμένο πρωτόκολλο, τιμώντας την ιστορική ημέρα.

Στις 08:00 είναι προγραμματισμένη η έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ενώ στις 10:00 θα τελεστεί δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Β΄.

Στις 11:00 θα ακολουθήσει η καθιερωμένη παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού.

Πέντε λεπτά πριν από την παρέλαση, στις 10:55, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.