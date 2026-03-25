Η 25η Μαρτίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ημέρες για την Ελλάδα, καθώς συμβολίζει την έναρξη της Επανάστασης του 1821 και τον αγώνα για την ελευθερία και την ανεξαρτησία. Είναι μια ημέρα μνήμης και τιμής για τους ήρωες που θυσιάστηκαν, αλλά και μια ευκαιρία να αναλογιστούμε τις αξίες που διαχρονικά καθορίζουν την εθνική μας ταυτότητα: την πίστη, τη δύναμη ψυχής και την ενότητα.

Μέσα σε αυτό το πνεύμα εθνικής υπερηφάνειας και συγκίνησης, ξεχώρισε η μαθητική παρέλαση στο Μεσολόγγι, όπου μια ιδιαίτερη παρουσία κατάφερε και φέτος να αγγίξει τις καρδιές όλων.

Ο Γιάννης, ένα παιδί με απώλεια όρασης και παράλληλα αριστούχος μαθητής Γυμνασίου με βαθμό 19 12/15, στάθηκε με αξιοπρέπεια και περηφάνια κρατώντας τη γαλανόλευκη σημαία. Η εικόνα του δεν ήταν απλώς συγκινητική, αλλά βαθιά συμβολική. Μας θύμισε ότι η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται στη σωματική αρτιότητα, αλλά στην ψυχή, στη θέληση και στην πίστη στον εαυτό μας. Με τη στάση του, ο Γιάννης έγινε παράδειγμα προς μίμηση για όλους. Έδειξε πως τα εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν όταν υπάρχει αποφασιστικότητα και πως η αξιοπρέπεια είναι στάση ζωής.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον πρόεδρο της ΠΕΠΙΕΘ, Cpt. Dr. Γιώργο Βάλλη, ο οποίος κατάφερε να πραγματοποιήσει ένα από τα όνειρα του Γιάννη, προσφέροντάς του μια ξεχωριστή στιγμή χαράς και αναγνώρισης.

Σε δήλωση του ο πρόεδρος αναφέρει: «Νιώθω υπερηφάνεια που συνέβαλλα σε αυτή την προσπάθεια, χαρίζοντάς του αντικείμενα της αγαπημένης του ομάδας, του Ολυμπιακού. Μικρές κινήσεις που όμως έχουν μεγάλη αξία, όταν απευθύνονται σε ανθρώπους με τόσο σπουδαίο μεγαλείο ψυχής. Γιάννη, είμαστε πάντα δίπλα σου. Σε στηρίζουμε, σε θαυμάζουμε και σε ευχαριστούμε που μας θυμίζεις καθημερινά τι σημαίνει δύναμη, αξιοπρέπεια και αληθινή αγάπη για την πατρίδα».

Χρόνια Πολλά Ελλάδα!