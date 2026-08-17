Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 14χρονος στον Ασπρόπυργο, όταν δέχθηκε πυροβολισμό από καραμπίνα, σε ένα από τα δύο περιστατικά με πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το απόγευμα του Δεκαπενταύγουστου σε οικισμό της περιοχής.

Για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. ένας 28χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει ακόμη δύο άτομα, τα οποία αναζητούνται.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, στο πρώτο περιστατικό ο 28χρονος, ενώ οδηγούσε όχημα, φέρεται να είχε φραστικό επεισόδιο με μία γυναίκα που περπατούσε στον οικισμό. Στη συνέχεια φέρεται να πυροβόλησε με καραμπίνα προς το μέρος της.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ο 14χρονος γιος της γυναίκας, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Πυροβολισμοί και σε σπίτι

Λίγο νωρίτερα, στον ίδιο οικισμό, είχε σημειωθεί και δεύτερο περιστατικό. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δύο δράστες προσέγγισαν κατοικία και πυροβόλησαν με καραμπίνα προς το σπίτι.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο δεξί χέρι ένας 25χρονος, ο οποίος επίσης διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, στο πλαίσιο της έρευνας, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους στα δύο περιστατικά.

Μετά από επισταμένες αναζητήσεις, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. εντόπισαν τον 28χρονο στην περιοχή του Ασπροπύργου και προχώρησαν στη σύλληψή του.