Τον Δεκέμβριο του 2017 ο δημοσιογράφος του Ζougla.gr Χρήστος Μαζάνης με τον φωτορεπόρτερ Νίκο Χριστοφάκη κατέγραψαν και δημοσίευσαν τη δραματική μαρτυρία δύο Ελλήνων ομήρων από τη Φωκίδα που μεταφέρθηκαν στα στρατόπεδα του θανάτου στη Γερμανία.

Υπερήλικες και οι δύο αλλά με ζωντανές τις μνήμες, περιέγραψαν με ανατριχιαστική ακρίβεια τη βασανιστική εμπειρία τους. Ευτυχώς ο δημοσιογράφος και ο φωτορεπόρτερ πρόλαβαν να καταγράψουν αυτή τη μαρτυρία για τις επόμενες γενιές. Για να υπάρχει η φωνή αυτών των ανθρώπων ώστε οι νεότεροι να θυμούνται. Για να μην υπάρχει άλλοθι για τη διαγραφή της μνήμης.

Και οι δύο υπερήλικες, ο Λουκάς Κόκκινος και ο Στάθης Ασημακόπουλος έφυγαν από τη ζωή. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν μιλήσει ποτέ και πουθενά για όσα έζησαν. Αποφάσισαν να επικοινωνήσουν την εμπειρία τους στο Ζougla.gr και να βοηθήσουν μέσω της ιστοσελίδας μας να καταγραφούν οι μνήμες στα ιστορικά αρχεία. Για να θυμόμαστε. Για να μην ξεχάσουμε.

Επαναφέρουμε, λοιπόν, έπειτα από 8 χρόνια – με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου – τη δημοσίευση αυτή για να παρακολουθήσουμε τους δύο αυτούς ιστορικούς αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν τη βαρβαρότητα, την απανθρωπιά, το διαρκές αυτό έγκλημα του ναζισμού και των Γερμανών κατακτητών, οι οποίοι επέδραμαν στη χώρα μας στο όνομά του. Ογδόντα πέντε χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στα βουνά της Πίνδου, καλό είναι να μη λησμονούμε.

Όπως οι ίδιοι άλλωστε είπαν τότε στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα, μίλησαν διότι ήθελαν να γνωρίζει ο κόσμος αυτά τα οποία πέρασαν, για να θυμούνται οι επόμενες γενιές. Και γι’ αυτό άλλωστε κατάφεραν να αποτυπώσουν τις αναμνήσεις τους πάνω σε χαρτιά, τα οποία αργότερα έγιναν βιβλία που τυπώθηκαν σε αρκετά αντίτυπα. Όχι όμως εμπορικά βιβλία, αλλά σκόρπιες αναμνήσεις, που χρειάζεται γερό στομάχι για να τις διαβάσεις.

Στις σελίδες αυτές περιέγραψαν τα πάντα μέρα τη μέρα, ώρα την ώρα. Το πολυήμερο μαρτυρικό ταξίδι με το τρένο, τη διαβίωση στον χώρο των στρατοπέδων, τα σχεδόν υπερρεαλιστικά καθημερινά τεκταινόμενα, την εξοντωτική δουλειά, τη διαρκή πείνα, το αφόρητο κρύο, τις περίπλοκες ανθρώπινες σχέσεις, την εξαθλίωση, την αρρώστια, τη συνεχή αναμέτρηση με τον θάνατο, τις αδιάκοπες ψυχικές μεταπτώσεις.

Να σημειωθεί πως οι περιγραφές αυτές αποτελούν πια ιστορικό αρχείο σε Πανεπιστήμιο του Βερολίνου.

Παρακολουθήστε το ιστορικό ντοκιμαντέρ του Ζougla.gr με τίτλο «Οι βασανιστικές μνήμες από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης»:

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου