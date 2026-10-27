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Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα κινηθούν με αραιωμένα δρομολόγια αύριο, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, βάσει προγράμματος Κυριακής/αργιών. Έως το μεσημέρι που θα λήξουν οι μαθητικές παρελάσεις, τα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ θα τροποποιούνται προσωρινά.
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Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 08:00 και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση.
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Αλλαγές αναμένονται στο Τραμ, τόσο στη Γραμμή 6 (Πικροδάφνη – Σύνταγμα) όσο και στη Γραμμή 7 (Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά).
Νωρίτερο κλείσιμο 5 σταθμών της Γραμμής 3 (25-29/10)
Από την Κυριακή 25 έως την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, οι σταθμοί «Εθνική Άμυνα», «Χολαργός», «Νομισματοκοπείο», «Αγία Παρασκευή» και «Χαλάνδρι» θα κλείνουν στις 21:40 (2,5 ώρες νωρίτερα) λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται από την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ25, η οποία θα συνδέει τους σταθμούς «Κατεχάκη» και «Δ. Πλακεντίας».
Αναχωρήσεις τελευταίων συρμών πριν το κλείσιμο:
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από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:06
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από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:30
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από ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:40
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από ΧΟΛΑΡΓΟ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:42
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από ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:44
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από ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:46
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από ΧΑΛΑΝΔΡΙ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:47
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από Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:30
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από ΧΑΛΑΝΔΡΙ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:31
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από ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:33
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από ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:35
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από ΧΟΛΑΡΓΟ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:36
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από ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:38
Δρομολόγια από/προς Αεροδρόμιο (τελευταίοι συρμοί):
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από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:06
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από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10