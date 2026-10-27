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Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα κινηθούν με αραιωμένα δρομολόγια αύριο, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, βάσει προγράμματος Κυριακής/αργιών. Έως το μεσημέρι που θα λήξουν οι μαθητικές παρελάσεις, τα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ θα τροποποιούνται προσωρινά.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 08:00 και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση.

Αλλαγές αναμένονται στο Τραμ, τόσο στη Γραμμή 6 (Πικροδάφνη – Σύνταγμα) όσο και στη Γραμμή 7 (Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά).

Νωρίτερο κλείσιμο 5 σταθμών της Γραμμής 3 (25-29/10)

Από την Κυριακή 25 έως την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, οι σταθμοί «Εθνική Άμυνα», «Χολαργός», «Νομισματοκοπείο», «Αγία Παρασκευή» και «Χαλάνδρι» θα κλείνουν στις 21:40 (2,5 ώρες νωρίτερα) λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται από την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ25, η οποία θα συνδέει τους σταθμούς «Κατεχάκη» και «Δ. Πλακεντίας».

Αναχωρήσεις τελευταίων συρμών πριν το κλείσιμο:

από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:06

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:30

από ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:40

από ΧΟΛΑΡΓΟ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:42

από ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:44

από ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:46

από ΧΑΛΑΝΔΡΙ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:47

από Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:30

από ΧΑΛΑΝΔΡΙ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:31

από ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:33

από ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:35

από ΧΟΛΑΡΓΟ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:36

από ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:38

Δρομολόγια από/προς Αεροδρόμιο (τελευταίοι συρμοί):