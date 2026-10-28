Με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς πραγματοποιούνται σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η μαθητική παρέλαση στην πρωτεύουσα και η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη συνοδεύονται από προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας, απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, αλλά και τροποποιήσεις στη λειτουργία του Μετρό και του Τραμ.

Στην Αθήνα, οι ρυθμίσεις επικεντρώνονται κυρίως στο κέντρο, με προσωρινό κλείσιμο του σταθμού «Σύνταγμα» και αλλαγές στα δρομολόγια του Τραμ. Στη Θεσσαλονίκη, το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων αφορά την περιοχή της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου θα πραγματοποιηθεί η στρατιωτική παρέλαση, ενώ έξι σταθμοί του Μετρό θα παραμείνουν προσωρινά κλειστοί.

Αθήνα: Οι δρόμοι που κλείνουν

Λόγω της επίσημης Δοξολογίας στον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και της μαθητικής παρέλασης, θα εφαρμοστούν σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας και απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης.

Από τις 06:00 και μέχρι την ολοκλήρωση της Δοξολογίας θα διακοπεί η κυκλοφορία στη Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις κάθετες οδούς της έως την πρώτη παράλληλη.

Από τις 09:00 και μέχρι το τέλος της μαθητικής παρέλασης οι ρυθμίσεις θα επεκταθούν:

στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας , σε όλο το μήκος της,

, σε όλο το μήκος της, στην Πανεπιστημίου , επίσης σε όλο το μήκος της,

, επίσης σε όλο το μήκος της, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας , από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου έως την Πανεπιστημίου και στα δύο ρεύματα,

, από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου έως την Πανεπιστημίου και στα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Συγγρού , από την Αθανασίου Διάκου έως τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου,

, από την Αθανασίου Διάκου έως τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στην Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της.

Οι περιορισμοί θα ισχύσουν και στις κάθετες οδούς των παραπάνω δρόμων έως την πρώτη παράλληλη.

Πώς θα κινηθούν Μετρό και Τραμ

Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» κλείνει προσωρινά από τις 08:00, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Αλλαγές θα υπάρξουν και στις γραμμές 6 και 7 του Τραμ.

Η γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα τερματίζει προσωρινά στη στάση «Φιξ» από τις 08:00.

Η γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό το «ΣΕΦ» από τις 09:00.

Η κανονική λειτουργία αναμένεται να αποκατασταθεί μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στην Αθήνα

Οι εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου περιλαμβάνουν χαιρετιστήριες βολές, έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη, Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και μαθητική παρέλαση.

Το πρόγραμμα προβλέπει:

06:47: Χαιρετιστήριες βολές από τον Λυκαβηττό και εωθινό από τις μουσικές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Χαιρετιστήριες βολές από τον Λυκαβηττό και εωθινό από τις μουσικές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. 08:00: Επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στην Ακρόπολη.

Επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στην Ακρόπολη. 10:00: Δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.

Δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών. 10:40: Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. 11:00: Έναρξη της μαθητικής παρέλασης, με συμμετοχή μαθητών και μαθητριών, προσκόπων, οδηγών και ατόμων με αναπηρία.

Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης

Στη Θεσσαλονίκη, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σχετίζονται με τη στρατιωτική παρέλαση στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 11:00.

Από τις 03:00 και έως το τέλος της παρέλασης απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση:

στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου ,

, στη Γρηγορίου Παπανδρέου , από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη Μητροπολίτου Κυδωνιών,

, από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη Μητροπολίτου Κυδωνιών, στην 30ής Οκτωβρίου ,

, στην Παύλου Μελά , από την πλατεία Λευκού Πύργου έως την Τσιμισκή,

, από την πλατεία Λευκού Πύργου έως την Τσιμισκή, στη Γ΄ Σεπτεμβρίου , από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη λεωφόρο Στρατού,

, από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη λεωφόρο Στρατού, στην Αγίας Τριάδος, από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη Βασιλέως Γεωργίου.

Στην Αγίας Τριάδος η απαγόρευση θα διαρκέσει έως τις 15:00.

Πού διακόπτεται η κυκλοφορία

Από τις 05:00 και μέχρι το τέλος της παρέλασης θα απαγορευτεί η κυκλοφορία:

στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου,

στη Γρηγορίου Παπανδρέου, από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη Μητροπολίτου Κυδωνιών,

στην 30ής Οκτωβρίου.

Από τις 07:00 οι διακοπές θα επεκταθούν σταδιακά και σε άλλες οδούς, μεταξύ των οποίων οι:

Μ. Μπότσαρη, Καραϊσκάκη, Καλλιδοπούλου, 25ης Μαρτίου, Π. Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή και 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματα από τη Βασιλίσσης Όλγας έως τη Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Κλειστές θα είναι επίσης η Στρατηγού Κακαβού, η Παύλου Μελά, η Σουλιώτη και η Εθνικής Αμύνης στα τμήματα που έχουν ανακοινωθεί από την Τροχαία.

Ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων, δεν αποκλείεται να εφαρμοστούν και πρόσθετες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε παρακείμενους δρόμους.

Κλείνουν έξι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης

Από τις 11:00, με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία έξι σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για τους σταθμούς:

Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός

Δημοκρατίας

Βενιζέλου

Αγίας Σοφίας

Σιντριβάνι

Πανεπιστήμιο

Η λειτουργία τους θα αποκατασταθεί όταν αρθούν οι σχετικοί περιορισμοί από τις αστυνομικές Αρχές.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν και λεωφορειακές γραμμές που κινούνται στην περιοχή της παρέλασης.

Απαγόρευση συναθροίσεων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Παράλληλα, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις από τις 09:00 έως τις 21:00 σε συγκεκριμένη ζώνη του κέντρου.

Η περιοχή οριοθετείται από τις οδούς Λεωφόρου Νίκης, Εθνικής Αμύνης, Αγίου Δημητρίου, Στέλιου Δραγουμάνου, Γρηγορίου Κολωνιάρη, Αγίων Πάντων, Γιαννιτσών, Ι. Κωλέττη, 26ης Οκτωβρίου, Καρατάσου και Ναυάρχου Κουντουριώτου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η απόφαση ελήφθη λόγω εκτίμησης κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια και πιθανής σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας, της κοινωνικοοικονομικής ζωής και της λειτουργίας κρίσιμων υποδομών.