Στη σύλληψη τριών ατόμων για πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια της Πυροσβεστικής (Α.Κ.Α.Ε.Ε. και Δ.Α.Ε.Ε.) την Τετάρτη (1/7), σε Πρέβεζα και Χαλκιδική.

Στη Βαλανιδούσα Πρέβεζας, ένας 58χρονος και μια 24χρονη έβαλαν φωτιά για να κάψουν παλέτες και ζωικά υπολείμματα, με αποτέλεσμα οι φλόγες να ξεφύγουν και να κάνουν στάχτη 25 στρέμματα με χόρτα και πουρνάρια. Στους δύο συλληφθέντες επιβλήθηκε τσουχτερό πρόστιμο 3.557,81 ευρώ. Σχεδόν ταυτόχρονα, στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής, ένας άνδρας συνελήφθη καθώς οι σπίθες από εργασίες που εκτελούσε με ηλεκτρικό τροχό κοπής προκάλεσαν πυρκαγιά σε ελαιώνα και δασική έκταση.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν γίνει 145 αυτόφωρες συλλήψεις (με το συντριπτικό 92,41% να αφορά αμέλεια και μόλις το 7,59% πρόθεση), ενώ έχουν βεβαιωθεί 503 πρόστιμα που αγγίζουν συνολικά τα 594.632,62 ευρώ.