Περιπέτεια με ευτυχές τέλος είχε ένας 33χρονος άνδρας τα ξημερώματα, στην παραλία Φυριπλάκα της Μήλου, όταν βρέθηκε εγκλωβισμένος στην κορυφή ενός θαλάσσιου βράχου, ύψους περίπου 20 μέτρων.

Ο άνδρας είχε σκαρφαλώσει στο σημείο, αλλά γρήγορα συνειδητοποίησε ότι η κατάβαση ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη για να την επιχειρήσει μόνος του, με αποτέλεσμα να καλέσει σε βοήθεια.

Η κινητοποίηση της Λιμενικής Αρχής Μήλου ήταν ακαριαία, στήνοντας αμέσως μια συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης.

Στην περιοχή έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και της ΕΛ.ΑΣ., κλιμάκιο της Πυροσβεστικής με διασώστες, προσωπικό από το Κέντρο Υγείας του νησιού, καθώς και ιδιώτες ναυαγοσώστες.

Οι διασώστες εντόπισαν τον 33χρονο στην κορυφή του βράχου, σώο και αβλαβή.

Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό και σχοινιά, οι δυνάμεις διάσωσης κατάφεραν να ολοκληρώσουν με ασφάλεια την καταρρίχησή του στο έδαφος.

Μετά την ολοκλήρωση του απεγκλωβισμού, ο ίδιος δήλωσε ότι είναι καλά στην υγεία του και ανέφερε πως δεν χρειαζόταν περαιτέρω ιατρική φροντίδα.