Η CLEAN EXPO, η μοναδική εξειδικευμένη έκθεση στην Ελλάδα για τον επαγγελματικό καθαρισμό, την απολύμανση, την υγιεινή και την περιβαλλοντική εξυγίανση, επιστρέφει στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου από 6 έως 8 Μαρτίου 2026 πιο ολοκληρωμένη και αναβαθμισμένη από ποτέ.

Μετά την επιτυχημένη πορεία των δύο προηγούμενων διοργανώσεων, που αγκαλιάστηκαν θερμά από φορείς και την αγορά, η CLEAN EXPO 2026 στοχεύει να εδραιωθεί ως ο κορυφαίος θεσμός του κλάδου, αποτελώντας το σημείο συνάντησης για όλους τους επαγγελματίες που αναζητούν καινοτόμες λύσεις, νέες τεχνολογίες και σύγχρονα προϊόντα.

Οι εκθέτες θα παρουσιάσουν τις πιο πρόσφατες προτάσεις και προϊόντα, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες που επιδιώκουν να αναβαθμίσουν και να εκσυγχρονίσουν τις επιχειρήσεις τους.

Ενδεικτικά, η έκθεση απευθύνεται σε επαγγελματίες από τους κλάδους:

• Στεγνοκαθαριστήρια, ταπητοκαθαριστήρια, βιομηχανικά πλυντήρια

• Εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού κατοικιών & επαγγελματικών χώρων

• Επιχειρήσεις απολύμανσης & απεντομώσεων

• Επιχειρήσεις επιτόπου καθαρισμού

• Επαγγελματίες του τουρισμού

• Χονδρικό & λιανικό εμπόριο προϊόντων καθαρισμού και υγιεινής (απορρυπαντικά, χαρτικά, αναλώσιμα κ.ά.)

Στρατηγική Συνεργασία με την BnB Hospitality Expo

Η CLEAN EXPO 2026 θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο εκθεσιακό χώρο, σε ξεχωριστή αίθουσα, παράλληλα με την BnB Hospitality Expo – τη νέα έκθεση που απευθύνεται στη δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης και φιλοξενίας.

Δύο δυναμικοί κλάδοι – επαγγελματικός καθαρισμός και φιλοξενία – ενώνονται σε μια στρατηγική συνεργασία δημιουργώντας μια ενιαία, ισχυρή πλατφόρμα για επαγγελματική ανάπτυξη και νέες συνεργασίες.