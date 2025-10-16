Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Μπορεί στον τομέα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ οι οδηγοί να έχουν αρχίσει να συμμορφώνονται, αλλά το πόδι παραμένει βαρύ πάνω στο γκάζι του αυτοκινήτου, με τις παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα να είναι εκατοντάδες στο νομό Αττικής. Στην τελευταία εξόρμηση που σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και αναπτύχθηκε σε οδικούς άξονες της Αττικής, βεβαιώθηκαν 269 από αυτές.

Το Δελτίο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:

«Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης με υπερβολική ταχύτητα, πραγματοποιήθηκε το τελευταίο τριήμερο ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε πλήθος ελέγχων σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Νομού Αττικής. όπου βεβαιώθηκαν 269 παραβάσεις για οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης με υπερβολική ταχύτητα θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση».

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία