Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού και ληστείας στη Θεσσαλονίκη.

Ένας 48χρονος βρέθηκε στο στόχαστρο συμμορίας νεαρών που τον ξυλοκόπησαν και στην συνέχεια τον λήστεψαν.

Ο άνδρας βρισκόταν με το αυτοκίνητό του στην οδό Λαγκαδά και περίμενε να ανάψει ο ερυθρός σηματοδότης για να ξεκινήσει.

Σύμφωνα με την καταγγελία της συντρόφου του 48χρονου, ένα όχημα τον έκλεισε από μπροστά και ένα δεύτερο στάθμευσε από πίσω του. Δύο νεαροί μπήκαν αιφνιδιαστικά στο όχημά του. Ο ένας από αυτούς έβαλε ένα μαχαίρι στον λαιμό του και τον διέταξε να ακολουθήσει το μπροστινό αυτοκίνητο. Φοβούμενος για τη ζωή του υπάκουσε. Η διαδρομή ξεκίνησε από την αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Τον χτυπούσαν στο κεφάλι και εκτόξευαν απειλές για τη ζωή του. Μέσα από διάφορα στενά δρομάκια τα τρία οχήματα κατευθύνθηκαν στο αλσύλλιο των Μετεώρων.

Οι δράστες οδήγησαν τον 48χρονο σε ένα μικρό δασάκι σε ερημική περιοχή. Εκεί τον περίμεναν δέκα άτομα νεαρής ηλικίας. Αρχικά του πήραν το κινητό, το έσπασαν και αφού τον περικύκλωσαν, ζήτησαν τα χρήματα του. Όταν μετέπειτα του ζήτησαν το κλειδί του αυτοκινήτου, εκείνος αντιστάθηκε και τότε τον έριξαν κάτω και ξεκίνησαν να τον χτυπούν.

«Μου είπε ότι ήταν σοκαρισμένος από αυτό που του συνέβαινε. Πονούσε αφάνταστα από τα χτυπήματα. Προσπαθούσε να προστατευτεί όμως δεν άντεξε και λιποθύμησε. Έμεινες αναίσθητος περίπου 30 λεπτά. Του είχαν κόψει τη φόρμα και το μπουφάν με το μαχαίρι. Σύρθηκε γεμάτος αίματα μέχρι τον δρόμο. Τα μάτια του έσταζαν αίμα. Όλο του το σώμα ήταν μέσα στα αίματα. Ζήτησε βοήθεια από ένα σπίτι όμως τον αγνόησαν. Βγήκε στον δρόμο και κατέρρευσε για δεύτερη φορά» λέει η σύντροφος του.

Οι νεαροί κακοποιοί με τα χτυπήματά τους του έσπασαν τέσσερα πλευρά.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Ο άτυχος άνδρας ήταν αιμόφυρτος στην άκρη του δρόμου, όταν το παρέλαβε το ασθενοφόρο.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τα περιστατικά.

Πηγή: Thestival