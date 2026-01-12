Τρία άτομα επιτέθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας σε ιδιοκτήτη ψητοπωλείου και στον γιο του.

Συγκεκριμένα, στις 2:40 τα ξημερώματα, οι δράστες προσέγγισαν το σουβλατζίδικο που βρίσκεται στην οδό Αγωνιστών Πολυτεχνείου 70 στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου με ένα αυτοκίνητο και με πιστόλι πυροβόλησαν εναντίον του 70χρονου πατέρα και του 37χρονου γιου.

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου με τραύματα στα πόδια και βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Την προανάκριση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ βρέθηκαν 4 κάλυκες, 9 χιλιοστών που θα σταλούν για ανάλυση στη ΔΕΕ.

Η επίθεση δεν φαίνεται να πρόκειται για ληστεία αλλά μάλλον έγινε εξαιτίας προσωπικών διαφορών.