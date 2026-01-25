Τέσσερις μέρες μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα στην Άνω Γλυφάδα, από την καταρρακτώδη βροχή της περασμένης Τετάρτης, η περιοχή εξακολουθεί παραμένει σε καθεστώς σοβαρής επικινδυνότητας, παρά τις παρεμβάσεις του Δήμου.

Σύμφωνα με την καταγγελία πολλών κατοίκων που διαμένουν στην περιοχή, στη «Ζούγκλα», σε κεντρικούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας εξακολουθούν να υπάρχουν φερτά υλικά (χώματα, πέτρες, βράχια) επάνω στο οδόστρωμα.

Παράλληλα ορισμένες διαβάσεις πεζών παραμένουν ακαθάριστες, έχοντας χώματα και πέτρες ακόμη και μπροστά από παιδικούς σταθμούς, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για τα παιδιά και τους συνοδούς τους.

Ορισμένα πεζοδρόμια είναι πλήρως κατειλημμένα από όγκους χωμάτων και βράχων, καθιστώντας αδύνατη την διέλευση των πεζών.

Η μετακίνηση ηλικιωμένων, παιδιών, γονέων με καρότσια και ατόμων με κινητικές δυσκολίες είναι πρακτικά αδύνατη.

Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, οι δρόμοι έχουν «καθαριστεί πρόχειρα», με τα φερτά υλικά να έχουν μετακινηθεί στα πλάγια, χωρίς να έχει γίνει πλήρης καθαρισμός τους , γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων, θέτει σε άμεσο κίνδυνο τους πεζούς και δημιουργεί σοβαρό ενδεχόμενο επανάληψης πλημμυρικών φαινομένων σε μια νέα βροχόπτωση.