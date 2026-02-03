Θύμα επίθεσης και ενδοοικογενειακής βίας έπεσε 59χρονος στη Θεσσαλονίκη από τη σύντροφό του.

Η σύντροφός του, μετά από έντονο καυγά του δάγκωσε το αυτί και του έκοψε κομμάτι. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Σύμφωνα με την καταγγελία του άνδρα, «δάγκωσε το αυτί με τέτοια δύναμη που μου έκοψε κομμάτι». Ο άτυχος άντρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου για την περιποίηση του τραύματος.

Την υπόθεση ανέλαβε το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στην 59χρονη και θα την οδηγήσουν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

Πληροφορίες από thestival