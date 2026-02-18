Προσποιούμενες τις κωφές δύο επιτήδειες προσέγγιζαν πελάτες σε σούπερ μάρκετ της δυτικής Θεσσαλονίκης, ζητώντας οικονομική βοήθεια για λογαριασμό δήθεν ιδρύματος . Για να γίνουν πιο πειστικές έδιναν στα ανυποψίαστα θύματά τους έντυπα για να τα συμπληρώσουν.

Μία γυναίκα που ψώνιζε στο κατάστημα υποψιάστηκε ότι επρόκειτο περί απάτης και κάνοντας μία πρόχειρη αναζήτηση στο διαδίκτυο διαπίστωσε ότι το συγκεκριμένο ίδρυμα δεν υφίσταται. «Προς έκπληξή μου άρχισαν τότε να μιλούν μία ξένη γλώσσα» κατέθεσε αργότερα μάρτυρας που έπεσε στην «παγίδα» κι έδωσε από 10 ευρώ σε καθεμία.

Ο υπεύθυνος του καταστήματος κατάφερε κι ακινητοποίησε τη μία από τις δύο γυναίκες, ενώ η δεύτερη τράπηκε σε φυγή. Όπως προέκυψε από την αστυνομία η οποία κλήθηκε στο σημείο και συνέλαβε τη γυναίκα, επρόκειτο για 22χρονη από τη Ρουμανία. Στην κατοχή της βρέθηκε μικρό χρηματικό ποσό.

Παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο το οποίο την τιμώρησε με ποινή φυλάκισης 6 μηνών, με 3ετή αναστολή. «Ήρθα χθες στην Ελλάδα, δεν γνωρίζω την άλλη κοπέλα» είπε στην απολογία της η 22χρονη, ενώ αρνήθηκε ότι πήρε χρήματα. «Το χαρτί (έντυπο) το έδωσε η άλλη κοπέλα, δεν ήξερα τι γράφει κι ότι είναι παράνομο», πρόσθεσε η ίδια.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ