Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 59χρονος άνδρας το βράδυ της Τρίτης (07/07), μετά από επίθεση που δέχθηκε από σκύλο στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 22:30 το βράδυ, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών και του ΕΚΑΒ.

Από το δάγκωμα του ζώου, ο 59χρονος υπέστη τραύμα στον δεξιό μηρό. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον διακόμισε σε νοσοκομείο της πόλης προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Σύλληψη και σχηματισμός δικογραφίας

Μετά από σχετική καταγγελία για το συμβάν, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 49χρονου , υπηκόου Βουλγαρίας.

Όπως διευκρινίστηκε από την Αστυνομία, ο σκύλος ανήκει επίσημα στη σύζυγο του 49χρονου, ωστόσο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή βρισκόταν υπό τη δική του επίβλεψη και φροντίδα.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία από τις αρμόδιες αρχές για το αδίκημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια, καθώς και για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς.