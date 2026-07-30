Ηρωική μάχη με τη φωτιά στο Πλωμάρι της Λέσβου, καθώς δυνάμωνε ο ισχυρός άνεμος που έπνεε στην περιοχή, έδωσαν όλη τη νύχτα επίγεια τμήματα, αποτελούμενα από 52 πυροσβέστες, 34 στελέχη πεζοπόρων τμημάτων και πολλούς εθελοντές. Στόχος ο οποίος επιτεύχθηκε ήταν να μην επεκταθούν τα μέτωπα της φωτιάς σε εκτάσεις που δεν είχαν καεί και να αντιμετωπιστούν οι συνεχείς αναζωπυρώσεις ιδιαίτερα αυτές μέσα στα ελαιοκτήματα καθώς η φωτιά στα καιόμενα ελαιόδεντρα είναι δύσκολο να σβήσει.

Από τις 6.30 το πρωί και με το πρώτο φως άρχισαν τις ρίψεις νερού τα ελικόπτερα που με «χειρουργικές» επεμβάσεις αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά.

Σκοπός είναι μέχρι το μεσημέρι που αναμένεται να δυναμώσει κι άλλο ο αέρας, να έχει οριοθετηθεί πλήρως η καιόμενη έκταση.