Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας, όταν εντοπίστηκε ένα ύποπτο αντικείμενο στην οδό Σισίνη. Το σημείο βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από την πρεσβεία της Αυστραλίας, γεγονός που έθεσε αμέσως τις αστυνομικές αρχές σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Η επέμβαση του ΤΕΕΜ και η λήξη του συναγερμού

Στο σημείο μετέβη εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για τον απαραίτητο έλεγχο.

Όπως διαπιστώθηκε, το αντικείμενο που προκάλεσε την κινητοποίηση ήταν απλώς μια χάρτινη σακούλα. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης και τη διακρίβωση ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος, οι πυροτεχνουργοί έδωσαν εντολή για τη λήξη του συναγερμού.

Εικόνες από το σημείο