Τα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας «σκίζουν» τον ουρανό της Θεσσαλονίκης από νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, πραγματοποιώντας τις καθιερωμένες δοκιμαστικές διελεύσεις.

Η αεροπορική δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

Το F-16 «Ζευς» και η επιβλητική Belharra στο λιμάνι

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η δοκιμαστική πτήση της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς», η οποία εκτελεί απαιτητικούς ελιγμούς πάνω από τον θερμαϊκό κόλπο.

Την ίδια στιγμή, το σκηνικό συμπληρώνει η επιβλητική φρεγάτα τύπου «Belharra», η οποία δεσπόζει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα συνδυασμένης ναυτικής και αεροπορικής ισχύος.

Η εντυπωσιακή επίδειξη F-16 στη Θεσσαλονίκη

Η παρέλαση στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου σχεδιάζεται ως μια επίδειξη τεχνολογίας, καινοτομίας και ισχύος, όπου μπροστά από το κοινό θα παρελάσουν υπερσύγχρονα αμυντικά συστήματα που έχουν ενταχθεί στον επιχειρησιακό σχεδιασμό στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».

Η Ασπίδα του Αχιλλέα και η νέα αρχιτεκτονική αεράμυνας

Σε πρώτο πλάνο το κοινό θα δει στο έδαφος στοιχεία της «Ασπίδας του Αχιλλέα», καθώς θα παρουσιαστούν τμήματα της πολυεπίπεδης κάλυψης (Layered Defense) που παρέχουν τα νέα ενσωματωμένα συστήματα. Για πρώτη φορά θα εμφανιστούν τα προηγμένα συστήματα David’s Sling και Barak MX, τα οποία σηματοδοτούν τη μετάβαση σε μια σύγχρονη, δικτυοκεντρική αρχιτεκτονική προστασίας του εθνικού εναέριου χώρου.

Τα δύο αυτά συστήματα αποτελούν δομικά επίπεδα της «Ασπίδας» και συμπληρώνουν το ένα το άλλο, καλύπτοντας διαφορετικές επιχειρησιακές ανάγκες απέναντι σε κάθε σύγχρονη εναέρια και πυραυλική απειλή.

Πρώτη εμφάνιση για τα συστήματα David’s Sling, Spyder και Drone Dome

Το σύστημα David’s Sling, προϊόν συνανάπτυξης των Rafael Advanced Defense Systems και Raytheon, αναλαμβάνει την προστασία μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς. Το κατευθυνόμενο βλήμα STUNNER που διαθέτει είναι ενεργής καθοδήγησης και ικανό να αναχαιτίζει στόχους σε ύψη έως 15 χιλιόμετρα και σε απόσταση έως 130 χιλιόμετρα, κινούμενο με ταχύτητα έως Mach 7.5.

Η καρδιά του συστήματος βασίζεται στην τεχνολογία Hit-to-Kill, καταστρέφοντας τον στόχο αποκλειστικά μέσω κινητικής ενέργειας χωρίς εκρηκτική κεφαλή. Παράλληλα, συνδυάζει ραντάρ χιλιοστομετρικού κύματος, ηλεκτρο-οπτικό ή θερμικό αισθητήρα και ραντάρ AESA για αντοχή σε παρεμβολές και ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλαπλών στόχων.

Στην παρέλαση κάνει επίσης την πρώτη του εμφάνιση το σύστημα Ελέγχου του Drone Dome, το οποίο χρησιμοποιείται για συλλογή πληροφοριών SIGINT και IMAGERY INTELLIGENCE, καθώς και για την αντιμετώπιση εχθρικών drones με δυνατότητα παρεμβολής σε GPS, επικοινωνίες και ναυτιλία. Μαζί συμμετέχει και το νέο αυτοκινούμενο αντιαεροπορικό σύστημα μέσου βεληνεκούς Spyder. Με ραντάρ Ηλεκτρονικής Σάρωσης 360 μοιρών που εντοπίζει απειλές σε αποστάσεις άνω των 150 χιλιομέτρων και πυραύλους Derby, το Spyder δημιουργεί μια πολυστρωματική άμυνα σε αποστάσεις έως και 80 χιλιόμετρα.

Ελληνικά και διεθνή drones σε αέρα, θάλασσα και έδαφος

Η ελληνική αμυντική βιομηχανία δίνει δυναμικό «παρών» με πρωτοποριακές σχεδιάσεις. Πρώτο εμφανίζεται το ελληνικό μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ», σχεδιασμένο για αποστολές άρνησης πρόσβασης περιοχής (Area Denial) και προσβολής ναυτικών στόχων. Διαθέτει χαμηλό προφίλ, ηλεκτροοπτικούς και υπέρυθρους αισθητήρες, αυτόνομη πλοήγηση, μέγιστη ταχύτητα 75 χλμ/ώρα και δυνατότητα μεταφοράς πολεμικής κεφαλής 50 κιλών.

Στο έδαφος παρουσιάζεται το ελληνικό μη επανδρωμένο επίγειο όχημα (UGV) «ΑΝΤΑΙΟΣ» (6Χ6), κατάλληλο για διακομιδή τραυματιών, υποστήριξη εφοδιασμού, επιτήρηση, επικοινωνίες και μεταφορά όπλων, με ωφέλιμο φορτίο 600 κιλά και αυτονομία 8 ωρών. Παράλληλα, ντεμπούτο κάνει το ελληνικό mini cruise / one-way attack αεροχήχημα «ΑΡΠΥΙΑ» με χαμηλή ενεργό διατομή ραντάρ (RCS) και υψηλές υποηχητικές ταχύτητες.

Την κατηγορία των drones συμπληρώνουν το γαλλικό UAV επιτήρησης Patroller με μεγάλη εμβέλεια και μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, το UAV «Αρχύτας», τα αεροχήματα κάθετης απογείωσης VBAT, τα Orbiter 3 που συνεργάζονται με τους πυράυλους Spike NLOS, καθώς και τα ναυτικά ρομποτικά ελικόπτερα Schiebel Camcopter S-100 και ALTUS LSA A900.

Ηλεκτρονικός πόλεμος, αντι-drone προστασία και εξοπλισμός Πεζικού

Στον τομέα του Ηλεκτρονικού Πολέμου παρελαύνουν πάνω σε ειδικά οχήματα τα ελληνικά συστήματα «Κένταυρος» και «Υπερίων» της ΕΑΒ, τα οποία έχουν δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες στην επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ». Παράλληλα, τα αρματικά σχήματα φέρουν εξελιγμένα αντι-drone συστήματα και προστατευτικά πλέγματα (cope cages) για προστασία από FPV drones.

Οι Ειδικές Δυνάμεις παρουσιάζουν νέο εξοπλισμό ναυτικών επιχειρήσεων, όπως υποβρύχια σκούτερ (DPVs) και μέσα ταχείας επέμβασης, ενώ παρουσιάζεται και ο νέος διασυνδεδεμένος εξοπλισμός προστασίας για το Πεζικό.

Αεροπορική υπεροχή, έξυπνα όπλα και επίδειξη στον ουρανό

Στον αέρα, η Πολεμική Αεροπορία επιδεικνύει την αεροπορική της υπεροχή έχοντας πλέον παραλάβει το 60ό F-16 Viper, γεγονός που τη καθιστά την δύναμη με τον μεγαλύτερο αριθμό μαχητικών με ραντάρ AESA στην περιοχή. Οι σχηματισμοί των Rafale και F-16 Viper θα πλαισιωθούν στην επίγεια παρέλαση από τα έξυπνα όπλα τους, όπως ο υπερηχητικός πύραυλος Rampage, οι πύραυλοι Meteor, Scalp, AGM-88 HARM, οι κατευθυνόμενες συλλογές SPICE και το όπλο JSOW (AGM-154).

Τον ουρανό της πόλης θα κατακλύσουν επίσης τα εκσυγχρονισμένα επιθετικά ελικόπτερα AH-64A+ Advanced Apache με νέα ηλεκτροοπτικά PNVS/TADS και δυνατότητα βολής Spike NLOS, μαζί με Chinook, NH-90, UH-1H Huey, Kiowa Warrior και ελικόπτερα του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος.

Η παρέλαση θα ολοκληρωθεί με την επίδειξη του F-16 «Ζευς» της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων, ενώ, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, στον αέρα θα βρεθούν και τα ανακατασκευασμένα ιστορικά αεροσκάφη Supermarine Spitfire MJ755 και Harvard.

Πηγή βίντεο: thesspost