Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από τις αστυνομικές Αρχές οι ανήλικοι που το απόγευμα του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου επιτέθηκαν σε έναν 17χρονο στην περιοχή του Γουδή, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Πρόκειται για έναν 17χρονο με καταγωγή από τις Φιλιππίνες, έναν 13χρονο ομοεθνή του, έναν 13χρονο από την Αλβανία και έναν 14χρονο Βούλγαρο. Οι ανήλικοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε συμμορία και απόπειρα κλοπής. Ακόμη, χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές και στους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας.

Το χρονικό της βίαιης επίθεσης

Το ιδιαίτερα βίαιο περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Αγίου Θωμά, με θύμα έναν 17χρονο μαθητή της Γ’ Λυκείου. Η ομάδα των νεαρών επιτέθηκε άγρια στον έφηβο, ο οποίος μπήκε στη μέση για να προστατεύσει την κοπέλα του από την παρενόχλησή τους, με αποτέλεσμα να δεχτεί απανωτά χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 17:30 του Σαββάτου. Ο νεαρός καθόταν με τη φίλη του σε ένα πεζούλι, όταν οι ανήλικοι τους περικύκλωσαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες άρχισαν να τους προκαλούν, προφασιζόμενοι διαφορές με κάποιον γνωστό του ζευγαριού και φωνάζοντας πως η περιοχή τούς ανήκει. Η λεκτική βία γρήγορα κλιμακώθηκε. Τον έσπρωξαν, τον χτύπησαν στο μάτι και στη συνέχεια του επιτέθηκαν όλοι μαζί.

«Πάγωσα, δεν μπορούσα να ουρλιάξω»

Η κοπέλα του 17χρονου, μιλώντας για το συμβάν, περιέγραψε τον τρόμο που βίωσε βλέποντας τον φίλο της να ξυλοκοπείται. Όπως εξήγησε, οι απειλές και η βία της προκάλεσαν κρίση πανικού. Αν και «πάγωσε» και δεν είχε καν τη δύναμη να φωνάξει, επιχείρησε μάταια να τους απομακρύνει. Η επίθεση, σύμφωνα με την καταγγελία, ξεκίνησε όταν ο 17χρονος αντέδρασε στην παρενόχληση που δεχόταν η νεαρή από ένα μέλος της παρέας των δραστών.

Ο 17χρονος υπέστη κάταγμα στη μύτη και παραλίγο να χάσει το μάτι του

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, οι ανήλικοι φέρονται να προσπάθησαν να κλέψουν και τα χρήματα που είχε πάνω του ο μαθητής. Ο άγριος ξυλοδαρμός του άφησε σοβαρότατα τραύματα. Σύμφωνα με τη μητέρα του, η οποία αντίκρισε το παιδί της σε τραγική κατάσταση, ο 17χρονος υπέστη κάταγμα στη μύτη και εκτεταμένη ζημιά στο μάτι, σε σημείο που αρχικά υπήρξαν φόβοι ακόμη και για την όρασή του. Τις πρώτες βοήθειες παρείχε άμεσα ένας γιατρός της περιοχής, προτού φτάσει το ασθενοφόρο για να μεταφέρει τον τραυματία στο νοσοκομείο.