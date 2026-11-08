Ιστορικό ρεκόρ συμμετοχών καταγράφεται στον σημερινό 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, καθώς περισσότεροι από 85.000 δρομείς από 124 χώρες λαμβάνουν μέρος στους αγώνες του διημέρου 7 και 8 Νοεμβρίου, μετατρέποντας την πρωτεύουσα της χώρας σε σημείο συνάντησης αθλητών από κάθε γωνιά του κόσμου.

Περίπου 25.000 δρομείς αναμένεται να συμμετάσχουν σήμερα στην αυθεντική διαδρομή των 42.195 μέτρων, από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Σήμερα, Κυριακή, το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινά με τον αγώνα των 10 χιλιομέτρων στις 08:00, ενώ στις 08:30 δίνεται η εκκίνηση του Αυθεντικού Μαραθωνίου από τον Μαραθώνα.

Την ίδια ώρα, εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ σε πολλές περιοχές της Αττικής, με την Τροχαία να καλεί τους οδηγούς να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκίνησε το Σάββατο με τους δύο αγώνες των 5 χιλιομέτρων, ενώ σήμερα Κυριακή 8 Νοεμβρίου πραγματοποιείται ο μεγάλος αγώνας της κλασικής διαδρομής. Η πρώτη εκκίνηση δόθηκε στις 17:00 για το 5 χλμ. Telekom, ενώ στις 20:00 ακολούθησε το 5 χλμ. Universities Night Run Allwyn, που απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκαν επίσης αγώνες 1.200 μέτρων για παιδιά, αθλητές των Special Olympics και άτομα με αναπηρία.

Η τελετή αφής της Μαραθώνιας Φλόγας

Ιδιαίτερη στιγμή της φετινής διοργάνωσης αποτέλεσε η τελετή αφής της Μαραθώνιας Φλόγας, η οποία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον ιστορικό Τύμβο του Μαραθώνα.

Η φλόγα, σύμβολο της ιστορικής διαδρομής και της διαχρονικής αξίας του Μαραθωνίου, άναψε στο πλαίσιο λαμπαδηδρομίας, σε μια τελετή με έντονο συμβολισμό και συγκινησιακή φόρτιση.

Ο βωμός παρέμεινε αναμμένος ενόψει του μεγάλου αγώνα της Κυριακής, συνδέοντας τη σύγχρονη αθλητική διοργάνωση με την ιστορική κληρονομιά του Μαραθώνα.

Η τελετή αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία του θεσμού, αναδεικνύοντας τη σύνδεση του Μαραθωνίου με την ιστορία, την ειρήνη και τις αξίες του αθλητισμού.

Οι θερμοκρασίες σε Μαραθώνα και Αθήνα

Σύμμαχος των δρομέων αναμένεται να είναι ο καιρός την Κυριακή, καθώς δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχοπτώσεις. Ωστόσο, η πρωινή ψύχρα και οι βόρειοι άνεμοι θα αποτελέσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των καιρικών συνθηκών.

Οι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να ευνοήσουν την προσπάθεια των αθλητών, περιορίζοντας τη θερμική καταπόνηση κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Ειδικότερα, κατά την εκκίνηση του Μαραθωνίου στις 08:30, η θερμοκρασία στην περιοχή του Μαραθώνα αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 9 και 11 βαθμών Κελσίου. Στην Αθήνα, όπου στις 08:00 ξεκινά ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων, ο υδράργυρος θα βρίσκεται περίπου στους 10 με 12 βαθμούς.

Καθώς θα προχωρά η ημέρα, η θερμοκρασία θα παρουσιάζει σταδιακή άνοδο, φτάνοντας τους 14 με 15 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ κατά μήκος της αυθεντικής διαδρομής, ενώ η πιθανότητα βροχής εκτιμάται ως πολύ μικρή.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν σήμερα στην Αττική

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις εφαρμόζονται σήμερα Κυριακή 8 Νοεμβρίου λόγω της διεξαγωγής του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου και των παράλληλων αγώνων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι ρυθμίσεις αφορούν το κέντρο της Αθήνας, τη λεωφόρο Μαραθώνος, τη λεωφόρο Μεσογείων, αλλά και αρκετούς ακόμη βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Ειδικότερα, στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην οδό Αρδηττού και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας θα διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα από τις 05:00 έως τις 19:30.

Στη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου Α΄ η διακοπή κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 04:00 έως τις 13:00, ενώ στην οδό Αρχιμήδους θα διακοπεί η κυκλοφορία από τις 05:00 έως τις 19:30, στο τμήμα μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα και Μ. Μουσούρου.

Παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης στη λεωφόρο Μαραθώνος, σε διάφορα τμήματα της οποίας η κυκλοφορία θα διακόπτεται ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα, καθώς και στη λεωφόρο Μεσογείων, στα σημεία διέλευσης των αθλητών.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επεκταθούν σε κομβικά σημεία της Νέας Μάκρης, της Ραφήνας, της Παλλήνης, του Γέρακα και της Αγίας Παρασκευής. Επιπλέον, θα επηρεαστούν η λεωφόρος Λαυρίου, η λεωφόρος Κηφισίας και η λεωφόρος Κατεχάκη, ανάλογα με τη διέλευση των δρομέων.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στις περιοχές όπου διεξάγονται οι αγώνες και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Οι εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, η Τροχαία έχει προβλέψει εναλλακτικές διαδρομές για όσους χρειάζεται να κινηθούν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Ειδικότερα, για όσους μετακινούνται από τον Μαραθώνα προς τα Βόρεια Προάστια, το λιμάνι του Πειραιά και το Παναθηναϊκό Στάδιο, προτείνεται η διαδρομή μέσω της οδού Δημοκρατίας, της λεωφόρου Λίμνης Μαραθώνος, της οδού Χελμού και της οδού Κρυονερίου. Στη συνέχεια, οι οδηγοί μπορούν να κινηθούν μέσω της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και της λεωφόρου Κηφισού.

Για τις μετακινήσεις από τη Νέα Μάκρη προς τα Βόρεια Προάστια προτείνεται η διαδρομή μέσω της λεωφόρου Διονύσου και της οδού Αγίου Πέτρου.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Μαραθωνίου δεν επιτρέπεται σε πεζούς, ποδηλάτες και οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών να διασχίζουν ή να κινούνται στο οδόστρωμα κατά μήκος της μαραθώνιας διαδρομής.

Οι οδηγοί θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων, καθώς οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά και θα προσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη των αγώνων.

Τα τηλέφωνα για πληροφορίες

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών θα λειτουργεί Κέντρο Επιχειρήσεων Μαραθωνίου, από το οποίο θα παρέχονται πληροφορίες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις μετακινήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210 8708 237, 210 8708 238 και 210 8708 239.