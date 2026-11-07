Σε ισχύ τίθενται από σήμερα Σάββατο 7 Νοεμβρίου, οι εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω της διεξαγωγής του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Οι παρεμβάσεις στους δρόμους θα κορυφωθούν την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, με αποκλεισμούς από τον Μαραθώνα έως το κέντρο της Αθήνας.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν διακοπές κυκλοφορίας, απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, αλλά και ειδικά μέτρα για τη μεταφορά των αθλητών προς την αφετηρία. Επηρεάζονται κεντρικοί οδικοί άξονες της Αθήνας, η λεωφόρος Μαραθώνος, η λεωφόρος Μεσογείων, καθώς και έξοδοι της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και Παλλήνη.

Οι δύο αγώνες του Σαββάτου

Το Σάββατο θα διεξαχθούν δύο διαδοχικοί αγώνες δρόμου 5 χιλιομέτρων, καθώς και το Universities Night Run 5 χλμ., από τις 17:00 έως τις 21:10. Η εκκίνηση θα γίνει από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας στο Σύνταγμα και ο τερματισμός στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η διαδρομή περνά από τη λεωφόρο Αμαλίας, την Πανεπιστημίου, τη Ρήγα Φεραίου, την Ακαδημίας, τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και την Ηρώδου Αττικού. Νωρίτερα, από τις 16:00 έως τις 16:55, θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες 1.200 μέτρων για παιδιά και αθλητές των Special Olympics και ΑμεΑ, με κατεύθυνση από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας μέσω Ηρώδου Αττικού προς το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Λόγω των αγώνων, από τις 14:00 έως τις 22:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, στην οδό Αρδηττού και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, σε όλο το μήκος τους και στα δύο ρεύματα.

Από τις 14:00 έως τις 21:00 θα ισχύσουν απαγορεύσεις στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας και της οδού Ζαχάρωφ, καθώς και στις οδούς Ριζάρη, Βασιλέως Γεωργίου Β΄, Μελεάγρου και Κλεάνθους.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Ακαδημίας, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στη λεωφόρο Συγγρού, στην Αθανασίου Διάκου, στην Ηλιουπόλεως, στην Καρέα, στη Φιλελλήνων, στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου, καθώς και σε τμήματα των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ρήγα Φεραίου.

Παράλληλα, από τις 09:00 του Σαββάτου έως τις 19:30 της Κυριακής θα ισχύσει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε σειρά κεντρικών οδικών αξόνων, μεταξύ των οποίων οι λεωφόροι Μεσογείων, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, Αμαλίας και Συγγρού, καθώς και οι οδοί Αρδηττού, Μιχαλακοπούλου, Φειδιππίδου, Πανεπιστημίου και Ακαδημίας.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Κυριακή για τον Μαραθώνιο

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, από τις 08:30 έως τις 18:15. Η εκκίνηση θα δοθεί στον Μαραθώνα και οι δρομείς θα κινηθούν μέσω της λεωφόρου Μαραθώνος, περνώντας από τον Τύμβο του Μαραθώνα, με κατεύθυνση την Αθήνα.

Η διαδρομή συνεχίζεται μέσω του ανισόπεδου κόμβου Σταυρού, της λεωφόρου Μεσογείων, της Μιχαλακοπούλου, της Φειδιππίδου, του κόμβου Κηφισίας και Αλεξάνδρας και της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, με τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο μέσω της Ηρώδου Αττικού.

Την ίδια ημέρα θα διεξαχθεί και ο αγώνας δρόμου των 10 χιλιομέτρων, από τις 08:00 έως τις 10:10, με εκκίνηση από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και τερματισμό επίσης στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Στη λεωφόρο Μαραθώνος η κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα από την αφετηρία έως τη λεωφόρο Κάτω Σουλίου, από τις 05:00 έως τις 13:30. Από τη λεωφόρο Κάτω Σουλίου έως τη λεωφόρο Διονύσου οι αποκλεισμοί θα ισχύσουν από τις 07:30 έως τις 15:00, ενώ από τη λεωφόρο Διονύσου έως τη λεωφόρο Λαυρίου – Κλεισθένους, στον Σταυρό Αγίας Παρασκευής, από τις 08:00 έως τις 16:45.

Στη λεωφόρο Μεσογείων, από τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής έως τη λεωφόρο Κατεχάκη, η κυκλοφορία θα διακοπεί από τις 08:30 έως τις 18:30. Επιπλέον, περιορισμοί θα ισχύσουν στη λεωφόρο Κάτω Σουλίου, στις οδούς Αγίας Παρασκευής, Δημοκρατίας, Χρυσής Σμύρνης και Σπηλαίου Πανός.

Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν και σε εξόδους της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και Παλλήνη. Κλειστή θα παραμείνει και η έξοδος 15 προς τη λεωφόρο Μαραθώνος, με τις απαγορεύσεις να ισχύουν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.

Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας

Στο κέντρο της Αθήνας, την Κυριακή από τις 05:00 έως τις 13:00, θα διακοπεί η κυκλοφορία στην Ακαδημίας, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στη λεωφόρο Συγγρού, στην Αθανασίου Διάκου, στην Ηλιουπόλεως, στην Καρέα, στη Φιλελλήνων, στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου και σε τμήματα των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ρήγα Φεραίου.

Από τις 05:00 έως τις 19:30 θα παραμείνουν κλειστές η λεωφόρος Βασιλίσσης Κωνσταντίνου, η οδός Αρδηττού και η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας. Από τις 05:00 έως τις 18:30 θα ισχύσουν επίσης αποκλεισμοί στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στη Ριζάρη, στη Βασιλέως Γεωργίου Β΄, στη Μελεάγρου και στην Κλεάνθους.

Από τις 06:00 έως τις 18:30 θα διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Μεσογείων, στο τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Κατεχάκη και του Πύργου Αθηνών, στη Φειδιππίδου, στη Θηβών, στη Μιχαλακοπούλου, στη λεωφόρο Κηφισίας και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Ειδικά μέτρα για τους αθλητές και εναλλακτικές διαδρομές

Από τις 05:00 το πρωί της Κυριακής θα εφαρμοστούν ειδικές ρυθμίσεις για τη μεταφορά των αθλητών στην αφετηρία. Στη λεωφόρο Μαραθώνος, στο τμήμα από την οδό Μαραθωνομάχων έως τη λεωφόρο Κάτω Σουλίου, η αριστερή λωρίδα του ρεύματος προς Αθήνα θα λειτουργεί ως λωρίδα αντίθετης ροής για λεωφορεία μεταφοράς αθλητών. Η δεξιά λωρίδα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από οχήματα της διοργάνωσης, διαπιστευμένα οχήματα και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Το ανώτατο όριο ταχύτητας θα είναι 30 χλμ./ώρα.

Στη λεωφόρο Κάτω Σουλίου, από τις 05:00 έως τις 09:00, θα χρησιμοποιούνται και οι δύο λωρίδες του ρεύματος προς τη λεωφόρο Μαραθώνος ως λωρίδες αντίθετης ροής.

Όσο τα τμήματα της διαδρομής παραμένουν αποκλεισμένα, δεν θα επιτρέπεται η κάθετη διέλευση οχημάτων, ποδηλάτων και ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, εκτός από συγκεκριμένους ελεγχόμενους κόμβους. Πεζοί, ποδηλάτες και οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών δεν θα μπορούν να διασχίζουν ή να κινούνται στο οδόστρωμα κατά μήκος της μαραθώνιας διαδρομής.

Για μετακινήσεις από το κέντρο προς Ζωγράφου, Παγκράτι, Καισαριανή και Βύρωνα προτείνεται η διαδρομή μέσω λεωφόρου Αλεξάνδρας, Πανόρμου, λεωφόρου Κηφισίας και Κατεχάκη. Για την αντίθετη κατεύθυνση, προτείνεται η κίνηση μέσω Ούλωφ Πάλμε, Κοκκινοπούλου, Κατεχάκη, λεωφόρου Κηφισίας και Πανόρμου.

Για τα νότια προάστια, οι οδηγοί μπορούν να κινηθούν μέσω Πειραιώς, Χαμοστέρνας και λεωφόρου Συγγρού ή μέσω Καλλιρόης και λεωφόρου Βουλιαγμένης. Από το λιμάνι της Ραφήνας προς Αθήνα προτείνεται διαδρομή μέσω Αρτέμιδας, λεωφόρου Καραμανλή, λεωφόρου Σπάτων και περιφερειακού Δημάρχου Χρήστου Μπέκα.

Για μετακίνηση από τον Μαραθώνα προς τα βόρεια προάστια, το λιμάνι του Πειραιά και το Παναθηναϊκό Στάδιο, προτείνεται η διαδρομή μέσω οδού Δημοκρατίας, λεωφόρου Λίμνης Μαραθώνος, οδού Χελμού, Κρυονερίου και Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας.