Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 29/3, στο Μαρούσι, όταν ένα κοριτσάκι μόλις τεσσάρων ετών βρέθηκε να κινείται ασυνόδευτο σε δρόμους της περιοχής, χωρίς την παρουσία ενήλικα.

Η κατάσταση έγινε αντιληπτή από οδηγό ταξί, ο οποίος βλέποντας το παιδί μόνο του έσπευσε να ειδοποιήσει τις αρχές, κινητοποιώντας άμεσα την αστυνομία.

Το παιδί δεν ήξερε να επιστρέψει σπίτι

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το μικρό παιδί είχε απομακρυνθεί μόνο του από την οικία του και περιπλανιόταν στην περιοχή. Όταν ο οδηγός το πλησίασε για να το βοηθήσει και το ρώτησε πού μένει, εκείνο δεν μπόρεσε να δώσει σαφή στοιχεία.

Αντίθετα, φέρεται να ανέφερε πως στο σπίτι είχε προηγηθεί ένταση μεταξύ των γονιών του, ενώ εκείνη τη στιγμή βρισκόταν μόνο η γιαγιά του.

Παρέμβαση της αστυνομίας και συλλήψεις

Μετά την κλήση στο 100, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και μετέφεραν το παιδί στο τμήμα για την ασφάλειά του. Λίγο αργότερα, στο ίδιο σημείο οδηγήθηκαν και οι γονείς του, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Πρόκειται για μια 33χρονη γυναίκα και τον σύζυγό της, αμφότεροι ρωσικής υπηκοότητας.

Καταγγελίες για επανάληψη του περιστατικού

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το παιδί εντοπίζεται μόνο του.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν, πριν από περίπου τέσσερις μήνες είχε συμβεί αντίστοιχο περιστατικό, όταν η μικρή είχε βγει ξανά μόνη της από το σπίτι και περιφερόταν στη γειτονιά.

Τότε, μάλιστα, είχε μπει σε κατάστημα της περιοχής, με γειτόνισσα να ειδοποιεί την αστυνομία. Ωστόσο, δεν είχε υπάρξει συνέχεια στην υπόθεση, καθώς το παιδί είχε επιστρέψει στο σπίτι του.

Η εκδοχή της μητέρας

Η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη λίγο μετά τη σύλληψή της και, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι το παιδί κατάφερε να ανοίξει μόνο του την πόρτα και να φύγει χωρίς να το αντιληφθεί ο πατέρας, ο οποίος βρισκόταν εντός της κατοικίας.

Έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης

Οι αρχές εξετάζουν πλέον ενδελεχώς την υπόθεση, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι παρόμοιο περιστατικό έχει καταγραφεί ξανά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το επαναλαμβανόμενο αυτό μοτίβο εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την επάρκεια της επίβλεψης και τις συνθήκες ασφάλειας υπό τις οποίες μεγαλώνει το ανήλικο παιδί.

Με πληροφορίες από: ΕΡΤ News