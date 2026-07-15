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Στα χέρια των λιμενικών αρχών του Πειραιά έπεσε ένας 71χρονος υπήκοος Η.Π.Α., επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, καθώς μετά από στοχευμένο έλεγχο βρέθηκε να κατέχει μια εντυπωσιακή ποικιλία ναρκωτικών ουσιών.
Η επιχείρηση εξελίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 14 Ιουλίου, στο λιμάνι του Πειραιά, όπου βρισκόταν προσωρινά ελλιμενισμένο το κρουαζιερόπλοιο. Αξιοποιώντας κατάλληλες πληροφορίες και στο πλαίσιο των προληπτικών ελέγχων, τα στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.ΟΔΙ.Ν./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά προσέγγισαν τον 71χρονο επιβάτη.
Κατά την έρευνα που ακολούθησε οι λιμενικοί βρήκαν στην κατοχή του 71χρονου μια πλούσια γκάμα ναρκωτικών ουσιών.
Τι περιείχε η «πλούσια» λίστα των κατασχεθέντων
Συγκεκριμένα, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν:
- μία γυάλινη συσκευασία περιέχουσα κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 7,84 γραμμαρίων.
- ένα πλαστικό δοχείο με αποσπάσματα φυτικής κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 142, 88 γραμμαρίων.
- έξι αυτοσχέδια τσιγάρα με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 7,93 γραμμαρίων.
- μία συσκευασία με γλύκισμα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 35,29 γραμμαρίων,
- μία συσκευασία με γλύκισμα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 16,13 γραμμαρίων και
- δύο ατμιστές με έλαια κάνναβης.
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ο 71χρονος τουρίστας οδηγήθηκε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, το οποίο διενεργεί την επίσημη προανάκριση για την υπόθεση.
Ο συλληφθείς κατηγορείται για παράβαση του νόμου 4139/13 «περί εξαρτησιογόνων ουσιών», ενώ όλες οι κατασχεθείσες ουσίες πρόκειται να αποσταλούν άμεσα στο Γενικό Χημείο του Κράτους για την απαραίτητη εργαστηριακή ανάλυση.