Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και η Ομοσπονδία Ομίλων και Συλλόγων για την UNESCO Ευρώπης και Βορείου Αμερικής, με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, διοργανώνουν μια ξεχωριστή εκδήλωση για τα 80 χρόνια από την ίδρυση της UNESCO.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:00, στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, η βραβευμένη Θεατρική Ομάδα ΡΟΔΑ, σε σκηνοθεσία της Μαρίας Περετζή, παρουσιάζει τη θεατρική υπερπαραγωγή «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ». Η παράσταση, με τη συμμετοχή εκατοντάδων συντελεστών, αναβιώνει τη μυσταγωγική ατμόσφαιρα των Μεγάλων Μυστηρίων της Ελευσίνας, μέσα από χορό, ζωντανή μουσική και θεατρική δύναμη.

Η βραδιά είναι αφιερωμένη στην ιστορική πορεία και το έργο της UNESCO, θεμέλιο λίθο για την προώθηση του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της ειρήνης σε όλον τον κόσμο.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Unesco #εκδήλωση #Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας