Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και η Ομοσπονδία Ομίλων και Συλλόγων για την UNESCO Ευρώπης και Βορείου Αμερικής, με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, διοργανώνουν μια ξεχωριστή εκδήλωση για τα 80 χρόνια από την ίδρυση της UNESCO.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:00, στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, η βραβευμένη Θεατρική Ομάδα ΡΟΔΑ, σε σκηνοθεσία της Μαρίας Περετζή, παρουσιάζει τη θεατρική υπερπαραγωγή «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ». Η παράσταση, με τη συμμετοχή εκατοντάδων συντελεστών, αναβιώνει τη μυσταγωγική ατμόσφαιρα των Μεγάλων Μυστηρίων της Ελευσίνας, μέσα από χορό, ζωντανή μουσική και θεατρική δύναμη.

Η βραδιά είναι αφιερωμένη στην ιστορική πορεία και το έργο της UNESCO, θεμέλιο λίθο για την προώθηση του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της ειρήνης σε όλον τον κόσμο.