Η Λέσχη 4×4 Πάτρας «Skarta Ekato», σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και με την έγκριση της ΟΜΑΕ, διοργανώνει το 8ο MEGA FOUR 4×4 PATRAS στις 13–14–15 Μαρτίου 2026, σε ιδιόκτητο τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Δ.Δ Ελεκίστρας του Δήμου Πατρέων. Ο αγώνας προσμετρά στο Έπαθλο MEGA FOUR 4×4 2026 και αναμένεται να προσελκύσει αθλητές και φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού από όλη τη χώρα.

Η Λέσχη 4×4 Πάτρας αποτελεί μια από τις πιο δραστήριες λέσχες στην Ελλάδα, με έντονη παρουσία όχι μόνο στον χώρο του off–road, αλλά και σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις, καθώς και σε εθελοντικές αποστολές Πολιτικής Προστασίας.