Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ. για τα εγκαίνια της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, επιστρατεύοντας περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς, 60 διμοιρίες ΥΑΤ, drones για ζωντανή μετάδοση εικόνας στο Κέντρο Επιχειρήσεων, εισαγγελικούς λειτουργούς, καθώς και το υδροφόρο όχημα εκτόξευσης νερού.

Το συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» έχει ήδη οχυρωθεί με κλούβες και μεταλλικούς φραγμούς, ενώ ειδικές δυνάμεις πραγματοποιούν προληπτικούς ελέγχους για την αποτροπή επεισοδίων.

Ο κύκλος των διαμαρτυριών ανοίγει το πρωί στις 11:30 με τη συγκέντρωση των μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων στο ΥΜΑΘ, ενώ το απόγευμα η δραστηριότητα κορυφώνεται.

Στις 17:00 η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων δίνει ραντεβού στον Λευκό Πύργο, ενώ μισή ώρα αργότερα, στις 17:30, το ΠΑΜΕ, συνταξιουχικές οργανώσεις και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών συγκεντρώνονται στην πλατεία ΧΑΝΘ. Στις 18:00 ακολουθούν οι κινητοποιήσεις των ΓΣΕΕ, ΕΚΘ και ΑΔΕΔΥ στο Άγαλμα Βενιζέλου, καθώς και η συγκέντρωση της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου στην Καμάρα.

Οι διαμαρτυρίες φέρνουν σοβαρές ανατροπές στις μετακινήσεις των πολιτών από τις 15:00. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί σταδιακά στους βασικότερους οδικούς άξονες του κέντρου, όπως οι λεωφόροι Στρατού και Νίκης, καθώς και οι οδοί Εγνατία, Τσιμισκή, Βασιλίσσης Όλγας, Αγίου Δημητρίου και Εθνικής Αμύνης, με την Τροχαία να διοχετεύει την κίνηση προς την Περιφερειακή Οδό.

Παράλληλα, την ίδια ώρα αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία οκτώ σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης («Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι», «Πανεπιστήμιο», «Παπάφη» και «Ευκλείδης»), οι οποίοι θα ανοίξουν εκ νέου ανάλογα με την εξέλιξη των διαδηλώσεων.