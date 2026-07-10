Ανατροπή των δεδομένων στην υπόθεση του βιασμού της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα της Ομονοίας, η οποία σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2022.

Την Τετάρτη 8 Ιουλίου, ο Εισαγγελέας είχε προτείνει την αθώωση των δύο αστυνομικών που βίασαν την νεαρή κοπέλα πριν από τέσσερα χρόνια. Ειδικότερα, ο δικαστικός λειτουργός τόνισε πως δεν μπόρεσε να φτάσει στο συμπέρασμα της μη συναίνεσης κατά τη σεξουαλική συνεύρεση της 19χρονης με τους δύο αστυνομικούς.

Τώρα, κατά πλειοψηφία, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών έκρινε ένοχους για βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση τους δύο αστυνομικούς που εκείνο το τραγικό βράδυ οδήγησαν την κοπέλα στα αποδυτήρια του αστυνομικού τμήματος και την παρενόχλησαν σεξουαλικά.

Ο τρίτος αστυνομικός που βιντεοσκοπούσε την αποτρόπαια πράξη τους, με την ίδια απόφαση, κρίθηκε ένοχος για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, ο ίδιος είχε έρθει αντιμέτωπος και με την κατηγορία συνέργειας σε βιασμό, όμως απαλλάχτηκε από αυτή κατά πλειοψηφία.

Η συνεδρίαση του δικαστηρίου διεκόπη μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ενώ αναμένεται να επανέλθει το απόγευμα για την αναγνώριση ή μη ελαφρυντικών στους καταδικασθέντες.

Το χρονικό του ομαδικού βιασμού στο Α.Τ. Ομονοίας

Στις 11 Οκτωβρίου του 2022, η 19χρονη κοπέλα είχε απευθυνθεί στους κατηγορούμενους αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν περιπολία στο Θησείο για να τους ρωτήσει για ένα πρόβλημα που είχε προκύψει στο κατάστημα εστίαση όπου δούλευε.

Εκείνοι δεν ήξεραν να της απαντήσουν κάτι σχετικό με το ερώτημα που τους έκανε και τότε της πρότειναν να απευθυνθεί στον Αξιωματικό Υπηρεσίας του αστυνομικού τμήματος Ομονοίας.

Όταν έφτασαν στο Α.Τ., σύμφωνα με την κατάθεση της δύο από τους αστυνομικούς την οδήγησαν στα αποδυτήρια και τη βίασαν με έναν ακόμη να βιντεοσκοπεί την αποτρόπαια πράξη.

Υπενθυμίζουμε πως στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί παραδέχθηκαν ότι υπήρξε σεξουαλική επαφή με την 19χρονη μέσα στο αστυνομικό τμήμα, χαρακτήρισαν λάθος τις πράξεις τους, όμως επέμειναν πως ό,τι συνέβη ήταν με τη συναίνεση της κοπέλας.