Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο δίκτυο που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε διαφορετικούς τομείς της παράνομης εμπορικής δραστηριότητας κατάφεραν οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του ΔΕΟΣ.

Η δράση οργανώθηκε μετά την αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και επικεντρώθηκε σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων, όπου πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος από μικτά κλιμάκια.

Οι κατασχέσεις που αποκάλυψαν το μέγεθος της δράσης

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχεσαν μεγάλη ποσότητα προϊόντων και εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν 112 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών, τέσσερα βυτιοφόρα υγραερίου και συνολικά 9.100 λίτρα πετρελαίου και βενζίνης.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν έξι φορτηγά οχήματα, δύο van και τρία Ι.Χ., για τα οποία, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, υπήρχαν ενδείξεις παραποίησης. Στα ευρήματα περιλαμβάνονται ακόμη ένα περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα, ένα παλετοφόρο και ένας ταινιοδιάδρομος που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για λαθραία καπνικά προϊόντα.

Πιστόλι και δεκάδες φυσίγγια

Η έρευνα δεν περιορίστηκε στα προϊόντα λαθρεμπορίου και στα οχήματα.

Στον χώρο εντοπίστηκαν επίσης ένα πιστόλι διαμετρήματος 6 χιλιοστών και 89 φυσίγγια διαμετρήματος 9 χιλιοστών, ευρήματα που εντάχθηκαν στη δικογραφία της υπόθεσης.

Ενδείξεις για απώλεια σημαντικών δημοσίων εσόδων

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η επιχείρηση αποκάλυψε σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ακόμη παραβάσεις που σχετίζονται με την καταγραφή οχημάτων στο ψηφιακό πελατολόγιο, ενώ τα μέχρι στιγμής στοιχεία εξετάζονται ως ενδείξεις λειτουργίας οργανωμένου δικτύου με δραστηριότητα σε περισσότερους από έναν επιχειρηματικούς κλάδους.

Από την έρευνα προκύπτουν, κατά την Αρχή, ενδείξεις για σημαντική απώλεια εσόδων του Δημοσίου από φόρους και δασμούς.

Τέσσερις συλλήψεις – Αναζητούνται ακόμη τρεις

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία με κατηγορίες που αφορούν, κατά περίπτωση, φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία, παραποίηση οχημάτων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, καθώς αναζητούνται ακόμη τρία πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ εξετάζονται και πιθανές διασυνδέσεις του δικτύου με άλλα κυκλώματα.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να επιχειρούν πλέον να χαρτογραφήσουν πλήρως τη διαδρομή των προϊόντων, των οχημάτων και των χρηματικών ροών που ενδέχεται να συνδέονται με την παράνομη δραστηριότητα.