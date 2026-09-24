Μεγάλη ποσότητα λαθραίων καπνικών προϊόντων εντόπισαν και κατάσχεσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο αεροδρόμιο της Μυκόνου.

Οι ελεγκτές του Τελωνείου Μυκόνου, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες και εφαρμόζοντας εξειδικευμένα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου (risk analysis), εντόπισαν και ακινητοποίησαν για φυσικό έλεγχο δύο επιβάτες. Οι ταξιδιώτες ταξίδευαν από το Κάιρο με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα.

Στις αποσκευές τους εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων και καπνού ναργιλέ, με τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους που χρεώθηκαν, να ξεπερνούν τις 25.500 ευρώ.

Τι βρέθηκε στις αποσκευές

Κατά τον έλεγχο των αποσκευών των δύο επιβατών, οι τελωνειακοί ανακάλυψαν μια τεράστια ποσότητα καπνικών προϊόντων για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι προβλεπόμενοι φόροι και δασμοί στο Ελληνικό Δημόσιο.

Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν, 120.000 λαθραία τσιγάρα (συνολικά 6.000 πακέτα) και 4,5 κιλά καπνού για ναργιλέ, συσκευασμένα σε ατομικές συσκευασίες των 50 γραμμαρίων.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των τελωνειακών αρχών, οι αναλογούντες απωλεσθέντες δασμοί, ο ΦΠΑ και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 25.575,57 ευρώ.

Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν και κρατούνται, προκειμένου να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.