Μια σημαντική επιτυχία κατά του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων σημείωσαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», βάζοντας «μπλόκο» στη διοχέτευση μιας μεγάλης ποσότητας παράνομων τσιγάρων στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 414.900 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων. Τα καπνικά προϊόντα ήταν επιμελώς κρυμμένα μέσα στις αποσκευές 11 επιβατών, οι οποίοι προσγειώθηκαν στην Αθήνα με πτήσεις από την Αίγυπτο και την Αιθιοπία.

Καθοριστική για την αποκάλυψη του φορτίου ήταν η συμβολή του ΒΑΝΕ, του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου-ανιχνευτή της Αρχής.

Οι 11 εμπλεκόμενοι επιβάτες συνελήφθησαν αμέσως και οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα τσιγάρα προορίζονταν για την εγχώρια αγορά, ενώ οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί που στερήθηκε το κράτος υπολογίζονται στις 85.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο του αναβαθμισμένου επιχειρησιακού σχεδίου της ΑΑΔΕ για την πάταξη του λαθρεμπορίου. Η αποτελεσματικότητα αυτών των εντατικοποιημένων τελωνειακών ελέγχων αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στην πρόσφατη πανευρωπαϊκή έκθεση της KPMG.

Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, η Ελλάδα κατέγραψε για δεύτερο συνεχόμενο έτος τη μεγαλύτερη πτώση στην κατανάλωση παράνομων τσιγάρων ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα, το 2025, η κατανάλωση παράνομων προϊόντων καπνού στη χώρα μας υποχώρησε κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024. Οι απώλειες των δημοσίων εσόδων από διαφυγόντες δασμούς και φόρους μειώθηκαν κατά 108 εκατομμύρια ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπογράμμισε: «Πρόκειται για μια σημαντική αναγνώριση της μακροχρόνιας στρατηγικής μας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου. Ωστόσο, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση τους ελέγχους στις πύλες εισόδου της χώρας, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα δημόσια έσοδα, να προστατεύσουμε τον υγιή ανταγωνισμό και κυρίως τη δημόσια υγεία».