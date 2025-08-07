Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στον θαλάσσιο χώρο.

Οι Θαλάσσιες Ομάδες Ελέγχου (ΘΟΕ) της ΕΛΥΤ Αττικής, αξιοποιώντας τα αντιλαθρεμπορικά σκάφη και σε συνεχή συνεργασία με τον Κεντρικό Θάλαμο Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ, διενεργούν καθημερινά στοχευμένους ελέγχους σε πλοία και παράκτια σημεία, κυρίως στις περιοχές εφοδιασμού πλοίων με καύσιμα ναυτιλίας.

Συγκεκριμένα, το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν τρεις περιπτώσεις εντοπισμού λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων:

– Στις 31/7, κατά τη διάρκεια στοχευμένου ελέγχου σε πλοίο στο αγκυροβόλιο του Πειραιά, οι ΘΟΕ εντόπισαν πλεονάζουσα ποσότητα 11.687 λίτρων πετρελαίου ναυτιλίας.

– Επιπλέον, μέσα στον Ιούλιο, σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων διαπιστώθηκε πλεονασματική ποσότητα 39.336 λίτρων πετρελαίου, η οποία δεν είχε δηλωθεί στα σχετικά τελωνειακά έγγραφα.

– Σε άλλη περίπτωση, σε πλοίο μεταφοράς γενικού φορτίου εντοπίστηκαν 24.500 λίτρα πλεονάζοντος ναυτιλιακού πετρελαίου, καθώς και 10.169 κιλά αργού πετρελαίου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, χωρίς την απαιτούμενη τεκμηρίωση ως προς την προέλευσή τους.

Για τον εντοπισμό των πλεονασματικών ποσοτήτων χρησιμοποιήθηκε κατάλληλος μετρητικός εξοπλισμός για τη φυσική απογραφή των καυσίμων και πραγματοποιήθηκε εν πλω λογιστική αντιπαραβολή ναυτιλιακών και τελωνειακών εγγράφων, από τα οποία διαπιστώθηκε ασυνέπεια ως προς τις ποσότητες που βρέθηκαν στη φυσική απογραφή σε σχέση με τα έγγραφα, με αποτέλεσμα να θεωρείται λαθρεμπορία ναυτιλιακών καυσίμων και να εισπραχθούν πρόστιμα άνω των 161.000 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στο λαθρεμπόριο καυσίμων, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο και στοιχείο, με στόχο την αποκάλυψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικότητας.