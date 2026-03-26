Άνδρας με ψυχικά προβλήματα «έσπειρε τον πανικό» στους Αμπελόκηπους το πρωί της Πέμπτης (25/03).

Κατά τις 9:30, αστυνομικοί έφτασαν στην οδό Ροστοβίου με σκοπό να πάρουν έναν 35χρονο με ψυχολογικές διαταραχές για ακούσια νοσηλεία.

Όταν ο νεαρός τους αντιλήφθηκε, τους επιτέθηκε με τσεκούρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τραυμάτισε έναν αστυνομικό και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Οι Αρχές τον αναζητούν από το πρωί, χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστό το που βρίσκεται.

