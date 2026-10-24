Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί του Σαββάτου (24/10), έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους, στην Αθήνα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του 4ου ορόφου, στην οδό Πεζοπούλου, και σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ξεκίνησε από δωμάτιο του σπιτιού, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι στο διαμέρισμα ή στους υπόλοιπους χώρους της πολυκατοικίας.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν από την αρμόδια υπηρεσία της Πυροσβεστικής.