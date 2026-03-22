Νέο βίντεο – ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας με τις σκηνές πανικού που εκτυλίχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Συγκεκριμένα μια 40χρονη οδηγός παρέσυρε συνολικά 14 σταθμευμένα αυτοκίνητα και μηχανές.

Σημειώνεται πως το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:00, με την οδηγό, ομογενή από τη Νέα Ζηλανδία, να κινείται στις οδούς Λασιθίου, Κανδάνου και Τρικάλων.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η 40χρονη έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα τις εκτεταμένες υλικές ζημιές, χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.

Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύφθηκαν οι εκτεταμένες ζημιές, ενώ το αλκοτέστ που υποβλήθηκε η οδηγός κατέδειξε ποσότητα 0,78 mg/L.

Η 40χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.