Στα χέρια των Αρχών έπεσε ένας 33χρονος Έλληνας το βράδυ της Δευτέρας (19/10), μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της ΓΑΔΑ στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και του κώδικα αντιντόπινγκ.

Το ορμητήριο και η μεθοδολογία δράσης

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του 33χρονου, αξιοποιώντας κατάλληλες πληροφορίες. Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο το ίδιο του το σπίτι στους Αμπελόκηπους, από όπου οργάνωνε και διοχέτευε στην αγορά μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και αναβολικών σκευασμάτων.

Για να καλύπτει τη δραστηριότητά του, ο 33χρονος υιοθετούσε κωδικοποιημένη ορολογία στις επικοινωνίες του για κάθε είδος ουσίας. Παράλληλα, διατηρούσε λεπτομερές αρχείο με τιμοκαταλόγους, καθώς και σημειώσεις με τα χρηματικά ποσά που του όφειλαν οι πελάτες του.

Τα ευρήματα και οι κατασχέσεις

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε τόσο στον ίδιο, όσο και στο εσωτερικό της κατοικίας του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:

– 45 γραμμάρια «ροζ κοκαΐνης» (Tusi)

– 116 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA σε κρυσταλλική μορφή)

– 67 γραμμάρια MDMA

– 30 γραμμάρια κεταμίνης

– 12 γραμμάρια κοκαΐνης

– 30 αμπούλες αναβολικών ουσιών

– 5 φαρμακευτικά δισκία

– Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και πλήθος νάιλον συσκευασιών για τη συσκευασία των δόσεων.

Πάνω από 20.000 ευρώ τα προσδοκώμενα κέρδη

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αστυνομίας, το παράνομο οικονομικό όφελος που προσδοκούσε να αποκομίσει ο 33χρονος από τη διακίνηση των συγκεκριμένων ποσοτήτων ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ήδη στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τη δρομολόγηση της ποινικής σε βάρος του διαδικασίας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη, βραδινές ώρες της 19-10-2026 στην περιοχή των Αμπελοκήπων, 33χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί κώδικα αντιντόπινγκ.

Στο πλαίσιο δράσεων του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του 33χρονου στην διακίνηση ναρκωτικών και αναβολικών ουσιών έχοντας ως ορμητήριο οικία στην περιοχή των Αμπελοκήπων, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Από έρευνα στην οικία και την κατοχή του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-45- γραμμ. ροζ κοκαΐνης,

-67- γραμμ. MDMA,

-116- γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,

-12- γραμμ. κοκαΐνης,

-30- γραμμ. κεταμίνης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

-5- φαρμακευτικά δισκία,

-30- αμπούλες αναβολικών ουσιών και

πλήθος νάιλον συσκευασιών.



Σημειώνεται ότι ο 33χρονος κατά τις αγοραπωλησίες χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένους όρους αναφερόμενος στις διάφορες ναρκωτικές ουσίες, ενώ τηρούσε αρχείο με τιμοκατάλογο και οφειλές των αγοραστών.

Το οικονομικό όφελος του 33χρονου υπολογίζεται σε ποσό άνω των -20.000- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».