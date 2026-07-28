Μία ακόμη σοβαρή υπόθεση διαδικτυακής απάτης με λεία δεκάδες χιλιάδες ευρώ ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στην Αχαΐα, με θύμα μία 44χρονη γυναίκα που είδε τις αποταμιεύσεις της να κάνουν «φτερά».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 44χρονη ήρθε σε επικοινωνία μέσω διαδικτύου με έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος της παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος επενδυτικής εταιρείας. Ο δράστης, χρησιμοποιώντας πειστικά επιχειρήματα και υποσχόμενος υψηλές και γρήγορες αποδόσεις, κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της.

Αλλεπάλληλες καταθέσεις και «κανόνι» 60.000 ευρώ

Με διαρκείς επαφές, ο επιτήδειος έπεισε τη γυναίκα να προχωρήσει σταδιακά σε αλλεπάλληλες χρηματικές καταβολές, πιστεύοντας ότι το κεφάλαιό της επενδυόταν με ασφάλεια. Συνολικά, η 44χρονη μεταβίβασε το ποσό των 60.000 ευρώ.

Όταν η γυναίκα ζήτησε να προχωρήσει σε ανάληψη των χρημάτων της, αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα εξαπάτησης, καθώς ήταν αδύνατο να επικοινωνήσει με τον «επενδυτή» ή να ανακτήσει το ποσό.

Έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίηση του δράστη

Αμέσως μετά την συνειδητοποίηση της απάτης, η 44χρονη απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές και υπέβαλε επίσημη καταγγελία.

Για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος αγνώστου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. διεξάγουν έρευνες για την ιχνηλάτηση των τραπεζικών διαδρομών και την ταυτοποίηση των δραστών.

Πηγή: apohxos.gr