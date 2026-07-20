Ένας 57χρονος άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, σε χωριό της Αιγιάλειας στην Αχαΐα.

Το άτυχο άνδρα εντόπισαν συγγενικά του πρόσωπα μέσα στην κατοικία του και αμέσως ειδοποίησαν τις αρχές. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και διασώστες, οι οποίοι δυστυχώς απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές που ανέλαβαν την υπόθεση έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο 57χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά και χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία αυτή τη στιγμή θεωρούνται από τις αρχές ως η επικρατέστερη και πιθανότερη αιτία που οδήγησε στην απώλεια της ζωής του.

Πηγή: tempo24.news