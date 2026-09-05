Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο οινοποιείο της Achaia Clauss τα ξημερώματα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, αφήνοντας πίσω μεγάλες ζημιές σε ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της πόλης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο και οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν σε άλλα κτήρια του ιστορικού συγκροτήματος. Ωστόσο, με το πρώτο φως της ημέρας, φάνηκαν οι καταστροφές με την κάβα Δανιηλίδος να έχει καεί ολοσχερώς.

Πρωινές εικόνες από το οινοποιείο μετά την πυρκαγιά:

Η Achaia Clauss αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά σημεία της Πάτρας και το παλαιότερο οινοποιείο της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1861 από τον Βαυαρό Γουστάβο Κλάους και έχει συνδέσει το όνομά της με τη Μαυροδάφνη και την οινική ιστορία της χώρας. Το συγκρότημα, στις παρυφές του Παναχαϊκού, περιλαμβάνει πέτρινα κτήρια, ιστορικές κάβες και παλαιά ξύλινα βαρέλια, ανάμεσά τους και βαρέλια Μαυροδάφνης που χρονολογούνται από το 1873.

Βίντεο από το οινοποιείο της Achaia Clauss μετά τη φωτιά:

Το χρονικό της πυρκαγιάς

Λίγο πριν τις 05:00 ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τη μεγάλη φωτιά στο οινοποιείο και έδωσε άμεσα εντολή για ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων. Ακούστηκαν εκρήξεις από το κτήριο του οινοποιείου και η Πυροσβεστική έδωσε μεγάλη «μάχη» προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά στην γειτονική δασική έκταση.

Βίντεο από την πυρκαγιά στο Achaia Clauss:

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι« η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε τμήμα των εγκαταστάσεων με παραδοσιακή δομή και πολλές ξύλινες επιφάνειες, γεγονός που δυσχέρανε την επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική έχει καταστραφεί ολοσχερώς ένα πέτρινο διόροφο κτίριο από τη φωτιά. Ωστόσο όπως ανέφεραν από την ΠΥ, η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε άλλα κτήρια της εγκατάστασης».

Ειδικότερα, για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν συνολικά 27 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς επίσης και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

Στο σημείο βρέθηκε και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας, το οποίο θα αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Σημειώνεται πως σήμερα ήταν προγραμματισμένη η έναρξη του «Ανοιχτού Τρύγου 2026», η οποία θα ξεκινούσε στις 08:00 με τη συμμετοχή πολιτών στη συγκομιδή και το παραδοσιακό πάτημα της Μαυροδάφνης.

Πηγή: The Best