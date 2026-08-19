Ολοκληρώθηκε η ολονυχτία επιχείρηση παροχής βοηθείας σε έναν άνδρα, 36 ετών, και μια γυναίκα, 34 ετών που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή Σπαρτιά Ερυμάνθου Αχαΐας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό χθες, Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026, περί ώρας 20:00.

Βίντεο από τη διάσωση:

Μετά την κλήση τους στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και η Ομάδα Ίκαρος (drones) Δυτικής Ελλάδας.

Οι πυροσβέστες, αφού εντόπισαν τους δύο περιπατητές σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, στην τοποθεσία Αστάχι Βρύση, της περιοχής Σπαρτιά Ερυμάνθου Αχαΐας, τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες, σήμερα, Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026.