Στο ενδεχόμενο του εμπρησμού προσανατολίζονται οι έρευνες του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσίων Αχαΐας, αναφορικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις περιοχές του Φλόκα και των Νεραντζιών.

Όσον αφορά το μέτωπο στον Φλόκα Δυτικής Αχαΐας, το οποίο ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026, οι ανακριτικές Αρχές εντόπισαν το σημείο έναρξης στις παρυφές του οικισμού.

Σύμφωνα με αξιολογημένες μαρτυρίες κατοίκων, οι έρευνες εστιάζουν σε ντόπιο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να επέδειξε ύποπτη συμπεριφορά την ώρα εκδήλωσης της φωτιάς.

Παράλληλα, στην περιπτωσιακή ανάλυση της πυρκαγιάς στις Νεραντζιές Αιγιαλείας, τα στελέχη του ΑΚΑΕΕ βλέπουν επίσης ανθρώπινη παρέμβαση. Η φωτιά ξεκίνησε το απόγευμα της ίδιας ημέρας σε αγροτοδασική έκταση, με το σημείο εκκίνησης να εντοπίζεται σε πρανές που χρησιμοποιούνταν ως άτυπη χωματερή.

Ακολουθούν φωτογραφίες και βίντεο από την περιοχή:

Η εξάπλωση του μετώπου στην Αιγιάλεια υπήρξε ραγδαία, παρά την άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Η παρουσία πυκνής καύσιμης ύλης σε ακαθάριστα οικόπεδα, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους που προκαλούσαν κηλιδώσεις και μεταφορά καύτρας σε αποστάσεις έως και 300 μέτρων, δημιουργούσε συνεχώς νέες εστίες, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Πηγή: patrapress.gr