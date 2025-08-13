Πραγματικά απίστευτες, κυρίως όμως συγκλονιστικές είναι οι εικόνες των ανθρώπων στην Αχαΐα, που προσπαθούν με κίνδυνο της ζωής τους να σώσουν από την πύρινη κόλαση, πέρα από τις περιουσίες τους και τα ζωντανά τους που βρίσκονται παγιδευμένα μέσα στις φλόγες.

Σκύλοι, γάτες, πρόβατα, κατσίκια, άλογα, αγελάδες και άλλα οικόσιτα ζώα, πιστοί σύντροφοι των ανθρώπων, βρίσκονται αντιμέτωπα με τον τρόμο, μη έχοντας τη δυνατότητα να ξεφύγουν από την καταστροφική μανία της πυρκαγιάς.

Η αγωνία των εθελοντών, των πυροσβεστών αλλά και όλων όσοι βρίσκονται το τελευταίο 48ωρο στην μεγάλη μάχη με τις φωτιές είναι τεράστια, αφού πέρα από την προστασία της κάθε ανθρώπινης ζωής που βρίσκεται σε κίνδυνο, ιδιαίτερη σημασία έχει και εκείνη των ζωντανών που προσπαθούν με τον δικό τους τρόπο να ζητήσουν βοήθεια και να γλιτώσουν από την πύρινη μανία.

Συγκλονιστικές είναι λοιπόν οι εικόνες των ανθρώπων που παίρνουν αγκαλιά τα ζώα τους για να τα απομακρύνουν με κάθε τρόπο από την κόλαση της φωτιάς και να τα οδηγήσουν με ασφάλεια σε κάποιο καταφύγιο μακριά από τις φλόγες. Κάθε τέτοια διάσωση είναι άλλωστε και μια μικρή νίκη για τη ζωή.