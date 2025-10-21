Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ένα σοκαριστικό τροχαίο εκτυλίχθηκε σήμερα (21/10) το πρωί στην περιοχή της Αχαΐας, στον δρόμο από τον Βουπράσιο προς τον Λάππα, όταν ένας εκσκαφέας συγκρούστηκε με διερχόμενο ΙΧ και το παρέσυρε με την «κουτάλα» του, εκσφενδονίζοντάς το σε χαντάκι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εκσκαφέας παρεκτράπη για άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια από την πορεία του, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί το ΙΧ που κινούνταν στον κεντρικό δρόμο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή: το όχημα σύρθηκε για αρκετά μέτρα, πριν καταλήξει εκτός οδοστρώματος.

Μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν ένα ζευγάρι, το οποίο εγκλωβίστηκε. Άμεσα κινητοποιήθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, δύο ασθενοφόρα και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας.

Η γυναίκα κατάφερε να βγει μόνη της από το παράθυρο, ενώ ο άνδρας οδηγός απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Ευτυχώς, παρά την σφοδρότητα του ατυχήματος, δεν υπήρξαν θύματα.

Πηγή: patris.gr