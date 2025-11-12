Ο 25χρονος θείος του αδικοχαμένου 3χρονου αγοριού στην Αχαΐα αφέθηκε ελεύθερος μετά από φρουρούμενη νοσηλεία στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας».

Στην κατάθεσή του, ο 25χρονος υποστήριξε ότι παρέλαβε το παιδί από τους παππούδες και ότι το είχε στην αγκαλιά του κατά τη διάρκεια μιας βόλτας που έκαναν για να το ηρεμήσει.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο θείος του 3χρονου χτύπησε σε γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε και παραπατώντας βρέθηκε να πατά πάνω στον τοίχο από τον οποίο έπεσε στο κενό παρασύροντας και το παιδί. Με αυτόν τον τρόπο, έπεσαν αγκαλιά και το αγοράκι τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο παππούς ήταν που μετέφερε το 3χρονο στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Αχαΐας και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών. Οι προσπάθειες των γιατρών ήταν τιτάνιες, το παιδί όμως βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση και κατέληξε. Οι μοιραίες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ήταν αυτές που «οδήγησαν» το αγοράκι στον θάνατο.

Ολόκληρη η περιοχή θρηνεί, οι γονείς ωστόσο δεν έχουν ζητήσει την ποινική δίωξη του συγγενούς τους για τον θανάσιμο τραυματισμού του παιδιού.

Πηγή: PatrisNews